В покупке «Челси» заинтересованы около 200 инвесторов

Около 200 инвесторов заинтересованы в приобретении «Челси», сообщает Sky Sports.
Несмотря на высокий интерес к клубу, многие из этих желающих не оцениваются как серьезные кандидаты. Они должны подтвердить свою платежеспособность до 18 марта.
Продажа «Челси» инвесторам из Саудовской Аравии маловероятна.
- Роман Абрамович владеет «Челси» с 2003 года.
- За этот период лондонцы хотя бы по разу выиграли все официальные турниры, в которых участвовали.
- На прошлой неделе российский бизнесмен попал под британские санкции.
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Источник: Sky Sports