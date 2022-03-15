В покупке «Челси» заинтересованы около 200 инвесторов

Около 200 инвесторов заинтересованы в приобретении «Челси», сообщает Sky Sports.

Несмотря на высокий интерес к клубу, многие из этих желающих не оцениваются как серьезные кандидаты. Они должны подтвердить свою платежеспособность до 18 марта.

Продажа «Челси» инвесторам из Саудовской Аравии маловероятна.

Роман Абрамович владеет «Челси» с 2003 года.

За этот период лондонцы хотя бы по разу выиграли все официальные турниры, в которых участвовали.

На прошлой неделе российский бизнесмен попал под британские санкции.

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