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  • Гурцкая: «Уверен, Терри заиграл бы в «Спартаке», а потом стал бы тренером команды»

Гурцкая: «Уверен, Терри заиграл бы в «Спартаке», а потом стал бы тренером команды»

27 мая 2022, 23:44
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Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, как пытался организовать трансфер в «Спартак» Джона Терри в 2018 году.

«Из-за травмы Самуэля Жиго мы и хотели брать Терри. Трансферное уже окно закрылось, могли подписать только свободного агента. Уверен, Терри бы заиграл, потому что он был в отличной форме, перед этим провел полный сезон в «Астон Вилле» в Чемпионшипе – а там интенсивность повыше, чем в РПЛ. Команды суммарно пробегают по 120 километров за игру. Представьте трио в обороне потом: Жиго, Терри и Георгий Джикия. Это же мечта?

Вообще, если бы с Терри тогда получилось, он бы потом стал тренером «Спартака». Терри влюбился бы в Москву, а со своим бэкграундом, мозгом и харизмой через два года мог бы уже тренировать команду.

Сексуальные скандалы, которые его преследуют, мне в них не доводилось участвовать, поэтому по этой теме ничего не знаю. Я знаю только, что он нечеловечески харизматичный парень. Ты сидишь с ним, обедаешь и чувствуешь, что это лидер. Во всем – как он себя ведет, как разговаривает. Интеллигентнейший человек с безумным авторитетом.

Когда Терри понял, что откажется от «Спартака» по семейным обстоятельствам, то посчитал необходимым прилететь в Москву, лично подняться в ложу к Леониду Федуну, поблагодарить и извиниться, что переход не получился. Такого вообще не бывает, а Терри так сделал», – сообщил Гурцкая.

  • Агент был связан со «Спартаком» в чемпионский сезон-2016/17.
  • В частности, Гурцкая делал трансферы Джикии, Марко Петковича.
  • Терри в 2018 году завершил карьеру.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Спартак Терри Джон
Комментарии (3)
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Persona_non_Grata
1653686118
Эк тебя понесло то, батенька )))
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serglider
1653717466
Ну и где сейчас этот Терри, спустя четыре года? Кого тренирует, чего добился? Все эти рассуждения якобы, до кабы - пустое сотрясение воздуха! По ходу, Гурцкая хочет возобновить сотрудничество со Спартаком, вспомнив про один удачный свой трансфер))) При всех плюсах защиты спартачей, в сухом остатке, их десятое место по итогам сезона, в котором, по всем раскладам, они должны были бороться за чемпионство)))
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alefreddy
1653720807
А раньше про Салаха говорили что могли подписать.А где звезды вроде Видича сейчас в команде?
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