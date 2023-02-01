«Арсенал» пропал без вести на 20 лет. Я выиграл больше трофеев, играя в гольф». Терри ответил Моргану на критику «Челси»

Экс-капитан «Челси» Джон Терри отреагировал на критику клуба со стороны журналиста Пирса Моргана.

Ране Морган подколол фанатов «Челси»: «Тратьте столько угодно газиллионов, но вам нужен телескоп, чтобы увидеть «Арсенал» в таблице».

«Вы пропали без вести на 20 лет! И вам еще предстоит пройти долгий путь...

После завершения карьеры я выиграл больше трофеев, играя в гольф, чем «Арсенал», – ответил Терри Моргану.

«Челси» потратил зимой около 330 миллионов евро.

Это больше, чем все команды Бундеслиги, Примеры, Серии А и Лиги 1 вместе взятые.

«Челси» купил американец Тодд Боэли.

За два трансферных окна он подписал 16 новых футболистов и потратил около 607,3 млн фунтов.

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