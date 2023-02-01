«Арсенал» пропал без вести на 20 лет. Я выиграл больше трофеев, играя в гольф». Терри ответил Моргану на критику «Челси»

Экс-капитан «Челси» Джон Терри отреагировал на критику клуба со стороны журналиста Пирса Моргана.
Ране Морган подколол фанатов «Челси»: «Тратьте столько угодно газиллионов, но вам нужен телескоп, чтобы увидеть «Арсенал» в таблице».
«Вы пропали без вести на 20 лет! И вам еще предстоит пройти долгий путь...
После завершения карьеры я выиграл больше трофеев, играя в гольф, чем «Арсенал», – ответил Терри Моргану.
- «Челси» потратил зимой около 330 миллионов евро.
- Это больше, чем все команды Бундеслиги, Примеры, Серии А и Лиги 1 вместе взятые.
- «Челси» купил американец Тодд Боэли.
- За два трансферных окна он подписал 16 новых футболистов и потратил около 607,3 млн фунтов.
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Источник: твиттер Джона Терри