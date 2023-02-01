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  • Морган – фанатам «Челси»: «Тратьте столько угодно газиллионов, но вам нужен телескоп, чтобы увидеть «Арсенал» в таблице»

Морган – фанатам «Челси»: «Тратьте столько угодно газиллионов, но вам нужен телескоп, чтобы увидеть «Арсенал» в таблице»

1 февраля 2023, 17:59
2

Британский журналист и болельщик «Арсенала» Пирс Морган, взявший резонансное интервью у нападающего Криштиану Роналду, обратился к фанатам «Челси».

«Напоминание болельщикам «Челси»: мы лидируем в лиге, а вы на десятом месте. Мы опережаем вас на 21 очко, имея матч в запасе.

Тратьте столько угодно газиллионов, но вам правда нужно купить телескоп, чтобы увидеть «Арсенал» в таблице», – написал Морган в твиттере.

  • Лондонский клуб потратил зимой около 330 миллионов евро.
  • Это больше, чем все команды Бундеслиги, Примеры, Серии А и Лиги 1 вместе взятые.
  • «Челси» купил американец Тодд Боэли.
  • За два трансферных окна он подписал 16 новых футболистов и потратил около 607,3 млн фунтов.

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Источник: твиттер Пирса Моргана
Англия. Премьер-лига Арсенал Челси
Комментарии (2)
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ArReal
1675264513
Арсеналу последние лет 20 он нужен был, чтобы Челси найти в таблице
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АртурZaСМ
1675270669
Статистика за последние 20 лет: Челси: Чемпион АПЛ (5): 2004/05, 2005/06, 2009/10, 2014/15, 2016/17 Кубок Англии (5): 2007, 2009, 2010, 2012, 2018 Кубок Футбольной лиги (3): 2005, 2007, 2015 Суперкубок Англии (2): 2005, 2009 Лига чемпионов УЕФА (2): 2012, 2021, Финалист: 2008 Лига Европы УЕФА (2): 2013, 2019 Суперкубок УЕФА (1)2021, Финалист (3): 2012, 2013, 2019 Клубный чемпионат мира (1): 2021 Финалист: 2012 Арсенал: Чемпион АПЛ (1): 2003/04 Кубок Англии (6): 2003, 2005, 2014, 2015, 2017, 2020 Кубок Футбольной лиги: 0 Суперкубок Англии (5): 2004, 2014, 2015, 2017, 2020 Лига чемпионов: 0 Лига Европы : 0 Кто и за кем тут должен наблюдать в телескоп это ещё вопрос...
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