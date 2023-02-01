Морган – фанатам «Челси»: «Тратьте столько угодно газиллионов, но вам нужен телескоп, чтобы увидеть «Арсенал» в таблице»

Британский журналист и болельщик «Арсенала» Пирс Морган, взявший резонансное интервью у нападающего Криштиану Роналду, обратился к фанатам «Челси».

«Напоминание болельщикам «Челси»: мы лидируем в лиге, а вы на десятом месте. Мы опережаем вас на 21 очко, имея матч в запасе.

Тратьте столько угодно газиллионов, но вам правда нужно купить телескоп, чтобы увидеть «Арсенал» в таблице», – написал Морган в твиттере.

Лондонский клуб потратил зимой около 330 миллионов евро.

Это больше, чем все команды Бундеслиги, Примеры, Серии А и Лиги 1 вместе взятые.

«Челси» купил американец Тодд Боэли.

За два трансферных окна он подписал 16 новых футболистов и потратил около 607,3 млн фунтов.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно