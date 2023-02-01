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    Морган – фанатам «Челси»: «Тратьте столько угодно газиллионов, но вам нужен телескоп, чтобы увидеть «Арсенал» в таблице»

    Британский журналист и болельщик «Арсенала» Пирс Морган, взявший резонансное интервью у нападающего Криштиану Роналду, обратился к фанатам «Челси».

    «Напоминание болельщикам «Челси»: мы лидируем в лиге, а вы на десятом месте. Мы опережаем вас на 21 очко, имея матч в запасе.

    Тратьте столько угодно газиллионов, но вам правда нужно купить телескоп, чтобы увидеть «Арсенал» в таблице», – написал Морган в твиттере.

    • Лондонский клуб потратил зимой около 330 миллионов евро.
    • Это больше, чем все команды Бундеслиги, Примеры, Серии А и Лиги 1 вместе взятые.
    • «Челси» купил американец Тодд Боэли.
    • За два трансферных окна он подписал 16 новых футболистов и потратил около 607,3 млн фунтов.

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    Источник: твиттер Пирса Моргана

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    Сегодня, 17:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5744

      AtticusFinch 59 минут назад

      Арсеналу последние лет 20 он нужен был, чтобы Челси найти в таблице

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