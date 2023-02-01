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    ⚡ Один клуб АПЛ потратил на трансферы зимой больше, чем все команды Бундеслиги, Примеры, Серии А и Лиги 1 вместе взятые

    В Англии завершилось зимнее трансферное окно.

    «Челси» в последний день совершил рекордную покупку, подписав Энцо Фернандеса из «Бенфики» за 121 миллион евро.

    Лондонский клуб потратил зимой около 330 миллионов евро. Это больше, чем все команды Бундеслиги, Примеры, Серии А и Лиги 1 вместе взятые.

    • «Челси» купил американец Тодд Боэли.
    • За два трансферных окна он подписал 16 новых футболистов и потратил около 607,3 млн фунтов.

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    Источник: BBC

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    Сегодня, 11:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2322

      Эном айс 53 секунды назад

      "Хозяин" не потратил.
      Он вложил.))

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