⚡ Один клуб АПЛ потратил на трансферы зимой больше, чем все команды Бундеслиги, Примеры, Серии А и Лиги 1 вместе взятые

"Хозяин" не потратил.
Он вложил.))
В Англии завершилось зимнее трансферное окно.
«Челси» в последний день совершил рекордную покупку, подписав Энцо Фернандеса из «Бенфики» за 121 миллион евро.
Лондонский клуб потратил зимой около 330 миллионов евро. Это больше, чем все команды Бундеслиги, Примеры, Серии А и Лиги 1 вместе взятые.
- «Челси» купил американец Тодд Боэли.
- За два трансферных окна он подписал 16 новых футболистов и потратил около 607,3 млн фунтов.
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