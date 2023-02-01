«Челси» купил Энцо Фернандеса, сумма трансфера – 121 миллион

Полузащитник «Бенфики» Энцо Фернандес перешел в «Челси».
Сделку на официальном сайте подтвердил португальский клуб. Сумма трансфера – 121 миллион евро. Лондонцы выплатят сумму несколькими траншами.
22-летний аргентинец подписал с «Челси» контракт до 2031 года.
- Фернандес – победитель ЧМ-2022 и лучший молодой игрок турнира.
- Он выступал за «Бенфику» с июля 2022 года: 29 матчей, 4 гола и 7 ассистов.
- Его рыночная цена – 55 млн евро.
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Источник: сайт «Бенфики»