Терри определил главного фаворита Лиги чемпионов

Экс-капитан «Челси» Джон Терри назвал команду, которую он считает главным претендентом на победу в ЛЧ.

Результаты жеребьевки 1/8 финала главного еврокубка можно посмотреть здесь.

Календарь матчей плей-офф доступен по ссылке.

«На мой взгляд, фаворит – мадридский «Реал». У меня нет сомнений. Я впечатлен тем, как они играют.

«Реал» не покидает перечень главных претендентов, хотя путь будет нелегким, учитывая, что их соперником стал «РБ Лейпциг».

Анчелотти – тактически гибкий тренер. Он показывает это сезон за сезоном», – сказал Терри.

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