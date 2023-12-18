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    Терри определил главного фаворита Лиги чемпионов

    Экс-капитан «Челси» Джон Терри назвал команду, которую он считает главным претендентом на победу в ЛЧ.

    • Результаты жеребьевки 1/8 финала главного еврокубка можно посмотреть здесь.
    • Календарь матчей плей-офф доступен по ссылке.

    «На мой взгляд, фаворит – мадридский «Реал». У меня нет сомнений. Я впечатлен тем, как они играют.

    «Реал» не покидает перечень главных претендентов, хотя путь будет нелегким, учитывая, что их соперником стал «РБ Лейпциг».

    Анчелотти – тактически гибкий тренер. Он показывает это сезон за сезоном», – сказал Терри.

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    Источник: Marca

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