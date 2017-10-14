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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вулверхэмптон - Астон Вилла
Вулверхэмптон - Астон Вилла: обзор матча 14 октября 2017
Вулверхэмптон
14.10.2017, суббота, 19:30
Англия. Чемпионшип, 12 тур
2 : 0
Завершен
Астон Вилла
55'
Д. Жота
72'
Л. Бонатини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Астон Вилла
ГОЛ! 2:0!
Л. Бонатини
72'
ГОЛ! 1:0!
Д. Жота
55'
42'
Желтая карточка
К. Хурихейн
12'
Желтая карточка
Р. Снодграсс
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
30
Барри Дуглас
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
24
Родерик Миранда
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Астон Вилла
26
Сэм Джонстон
ВР
21
Алан Хаттон
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
37
Альберт Адома
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Вулверхэмптон
1
Уилл Норрис
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
10
Бен Маршалл
ЦП
9
Лео Бонатини
ЦФ
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
17
Каллум О'Харе
АП
17
Джошуа Онома
АП
25
Скотт Хоган
ЦФ
3-3-1-2
26
Радди
24
Миранда
15
Коди
23
Батт
2
Доэрти
21
Невеш
29
Сайсс
20
Жота
11
Кошта
8
Иван Кавалейру
4-4-2
26
Джонстон
27
Эль-Мохамади
17
Честер
26
Терри
21
Хаттон
23
Снодграсс
12
Уилэн
14
Хурихейн
37
Адома
9
Дэвис
26
Коджиа
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Астон Вилла
1
Уилл Норрис
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
10
Бен Маршалл
ЦП
9
Лео Бонатини
ЦФ
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
17
Каллум О'Харе
АП
31
Джед Стир
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
25
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Уилл Норрис
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
10
Бен Маршалл
ЦП
9
Лео Бонатини
ЦФ
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
Остались в запасе
17
Каллум О'Харе
АП
31
Джед Стир
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
25
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Вулверхэмптон - Астон Вилла
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
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