Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Астон Вилла - Куинз Парк Рейнджерс
Астон Вилла - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 13 марта 2018
Астон Вилла
13.03.2018, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 35 тур
1 : 3
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
88'
Д. Честер
12'
Р. Мэннинг
33'
Д. Бидуэлл
83'
Л. Фримен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Куинз Парк Рейнджерс
Желтая карточка
Д. Грилиш
90'
+2
90'
+2
Желтая карточка
Д. Бидуэлл
ГОЛ! 1:3!
Д. Честер
Пас отдал
Р. Снодграсс
88'
83'
ГОЛ! 0:3!
Л. Фримен
Пас отдал
Д. Ферлонг
59'
Желтая карточка
Д. Линч
33'
ГОЛ! 0:2!
Д. Бидуэлл
Пас отдал
П. Вшолек
12'
ГОЛ! 0:1!
Р. Мэннинг
Пас отдал
Д. Бидуэлл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
15
Майл Йединак
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Куинз Парк Рейнджерс
12
Алекс Смитис
ВР
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Джоэль Линч
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
4
Джош Сковен
ЦП
22
Павел Вшолек
ПВ
17
Мэтт Смит
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
13
Мэтт Ингрэм
ВР
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
15
Люк Фримен
АП
14
Конор Вашингтон
ЦФ
4-4-1-1
26
Джонстон
3
Тэйлор
17
Честер
26
Терри
27
Эль-Мохамади
15
Йединак
14
Хурихейн
37
Адома
23
Снодграсс
10
Грилиш
11
Граббан
3-2-2-1-1
12
Смитис
6
Линч
5
Онуоха
2
Ферлонг
18
Мэннинг
21
Бидуэлл
21
Луонго
4
Сковен
22
Вшолек
17
Смит
Остались в запасе
Астон Вилла
Куинз Парк Рейнджерс
31
Марк Банн
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
15
Люк Фримен
АП
13
Мэтт Ингрэм
ВР
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Остались в запасе
15
Люк Фримен
АП
13
Мэтт Ингрэм
ВР
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Жульен Стефан
Статистика матча Астон Вилла - Куинз Парк Рейнджерс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
Новости команд
Все
Астон Вилла
Куинз Парк Рейнджерс
Агент Батракова проведет переговоры с «Галатасараем» по отступным за игрока
Вчера, 15:48
АПЛ: шансы «Астон Виллы» и «Сандерленда» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 09:59
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Барселона» и «Бавария» просмотрят Батракова: подробности
17 ноября
1
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
10 ноября
1
Агент Батракова проведет переговоры с «Галатасараем» по отступным за игрока
Вчера, 15:48
АПЛ: шансы «Астон Виллы» и «Сандерленда» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 09:59
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Барселона» и «Бавария» просмотрят Батракова: подробности
17 ноября
1
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
10 ноября
1
Бывший защитник «МЮ» и сборной Англии завершит карьеру в 40 лет
30 апреля
Форвард «Краснодара» может переехать в Англию
2025.06.25 15:41
3
Агенты Олусегуна прокомментировали интерес клубов из Англии к игроку «Краснодара»
2025.06.08 11:06
Английский клуб уволил маскота за флирт с болельщицами во время матчей
2024.04.07 15:15
Игрок сборной Марокко получил срок за удар человека камнем по голове
2024.02.24 12:31
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+