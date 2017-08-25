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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Астон Вилла
Бристоль Сити - Астон Вилла: обзор матча 25 августа 2017
Бристоль Сити
25.08.2017, пятница, 21:45
Англия. Чемпионшип, 5 тур
1 : 1
Завершен
Астон Вилла
60'
Д. Патерсон
64'
Д. Онома
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Астон Вилла
Желтая карточка
Д. Браунхилл
87'
85'
Желтая карточка
Д. Онома
64'
ГОЛ! 1:1!
Д. Онома
ГОЛ! 1:0!
Д. Патерсон
60'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
14
Бобби Рид
АП
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Астон Вилла
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
19
Андре Грин
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Бристоль Сити
1
Иван Лучич
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
19
Гари О'Нил
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
12
Кали Вудроу
ЦФ
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
37
Альберт Адома
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
4-3-1-2
34
Филдинг
23
Брайан
3
Райт
17
Бэйкер
5
Пизано
7
Пак
8
Браунхилл
8
Смит
14
Рид
35
Патерсон
18
Дьедиу
3-2-2-1-2
26
Джонстон
4
Самба
26
Терри
17
Честер
27
Эль-Мохамади
3
Тэйлор
14
Хурихейн
12
Уилэн
17
Онома
9
Дэвис
19
Грин
Остались в запасе
Бристоль Сити
Астон Вилла
1
Иван Лучич
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
19
Гари О'Нил
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
12
Кали Вудроу
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
31
Джед Стир
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
37
Альберт Адома
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Иван Лучич
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
19
Гари О'Нил
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
12
Кали Вудроу
ЦФ
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
37
Альберт Адома
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Бристоль Сити - Астон Вилла
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
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