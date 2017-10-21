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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Астон Вилла - Фулхэм
Астон Вилла - Фулхэм: обзор матча 21 октября 2017
Астон Вилла
21.10.2017, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 13 тур
2 : 1
Завершен
Фулхэм
23'
Д. Терри
49'
А. Адома
45+2'
С. Йохансен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Фулхэм
Желтая карточка
Д. Онома
82'
ГОЛ! 2:1!
А. Адома
Пас отдал
Д. Коджиа
49'
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
С. Йохансен
ГОЛ! 1:0!
Д. Терри
Пас отдал
К. Хурихейн
23'
15'
Желтая карточка
Р. Фонте
9'
Желтая карточка
О. Норвуд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
26
Сэм Джонстон
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
23
Роберт Снодграсс
ПП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Фулхэм
27
Дэвид Баттон
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
29
Кевин МакДональд
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
33
Абубакар Камара
ЦФ
17
Руи Фонте
ЦФ
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
4
Кристофер Самба
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
17
Каллум О'Харе
АП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
3
Деннис Одои
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
10
Том Кэрни
ЦП
89
Йоан Молло
ЦП
4-4-1-1
26
Джонстон
17
Честер
26
Терри
21
Хаттон
27
Эль-Мохамади
12
Уилэн
14
Хурихейн
37
Адома
23
Снодграсс
17
Онома
26
Коджиа
4-4-2
27
Баттон
2
Фредерикс
26
Калас
3
Рим
30
Сессеньон
11
Айите
10
Йохансен
10
Норвуд
29
МакДональд
17
Фонте
33
Камара
Остались в запасе
Астон Вилла
Фулхэм
17
Каллум О'Харе
АП
31
Джед Стир
ВР
4
Кристофер Самба
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
92
Нискенс Кебану
ЛВ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
13
Маркус Беттинелли
ВР
3
Деннис Одои
ПЗ
10
Том Кэрни
ЦП
89
Йоан Молло
ЦП
Остались в запасе
17
Каллум О'Харе
АП
31
Джед Стир
ВР
4
Кристофер Самба
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Остались в запасе
92
Нискенс Кебану
ЛВ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
13
Маркус Беттинелли
ВР
3
Деннис Одои
ПЗ
10
Том Кэрни
ЦП
89
Йоан Молло
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Астон Вилла - Фулхэм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
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