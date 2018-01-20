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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Астон Вилла - Барнсли
Астон Вилла - Барнсли: обзор матча 20 января 2018
Астон Вилла
20.01.2018, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 28 тур
3 : 1
Завершен
Барнсли
5'
С. Хоган
7'
С. Хоган
19'
К. Хурихейн
11'
Д. Каваре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Барнсли
81'
Желтая карточка
Э. Пайннок
41'
Желтая карточка
К. Мур
ГОЛ! 3:1!
К. Хурихейн
Пас отдал
Д. Грилиш
19'
11'
ГОЛ! 2:1!
Д. Каваре
ГОЛ! 2:0!
С. Хоган
Пас отдал
Р. Снодграсс
7'
ГОЛ! 1:0!
С. Хоган
Пас отдал
А. Эль-Мохамади
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
26
Сэм Джонстон
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
14
Конор Хурихейн
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
25
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Барнсли
17
Адам Дэвис
ВР
29
Алекс МакКарти
ВР
17
Энди Идом
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
15
Димитри Каваре
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Барнсли
30
Ник Таунсенд
ВР
7
Адам Хэммилл
ЦП
18
Джейкоб Браун
ЦФ
93
Мамаду Тиам
ЦФ
4-4-1-1
26
Джонстон
17
Честер
26
Терри
21
Хаттон
27
Эль-Мохамади
14
Хурихейн
8
Бьярнасон
37
Адома
23
Снодграсс
10
Грилиш
25
Хоган
4-2-2
17
Дэвис
6
Линдсэй
2
Пайннок
15
Каваре
17
Идом
20
Монкур
44
Поттс
19
Мур
9
Брэдшоу
Остались в запасе
Астон Вилла
Барнсли
31
Марк Банн
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
30
Ник Таунсенд
ВР
7
Адам Хэммилл
ЦП
18
Джейкоб Браун
ЦФ
93
Мамаду Тиам
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Остались в запасе
30
Ник Таунсенд
ВР
7
Адам Хэммилл
ЦП
18
Джейкоб Браун
ЦФ
93
Мамаду Тиам
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Пойя Асбаги
Статистика матча Астон Вилла - Барнсли
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
- : -
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
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