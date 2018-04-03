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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Астон Вилла - Рединг
Астон Вилла - Рединг: обзор матча 03 апреля 2018
Астон Вилла
03.04.2018, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 40 тур
3 : 0
Завершен
Рединг
46'
Б. Бьярнасон
63'
К. Хурихейн
71'
С. Хоган
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Рединг
ГОЛ! 3:0!
С. Хоган
71'
ГОЛ! 2:0!
К. Хурихейн
Пас отдал
Р. Снодграсс
63'
ГОЛ! 1:0!
Б. Бьярнасон
Пас отдал
Р. Снодграсс
46'
30'
Вторая желтая
Д. Эдвардс
17'
Желтая карточка
Д. Эдвардс
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
37
Альберт Адома
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
25
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Рединг
1
Вито Манноне
ВР
26
Лиам Мур
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
4
Тиагу Илори
ЦЗ
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
4
Джордж Эванс
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
28
Сэм Смит
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
15
Майл Йединак
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
11
Льюис Граббан
ЦФ
Рединг
31
Ансси Яаккола
ВР
8
Джон Свифт
ЦП
24
Пелле Клемент
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
4-4-1-1
26
Джонстон
3
Тэйлор
17
Честер
26
Терри
27
Эль-Мохамади
37
Адома
8
Бьярнасон
14
Хурихейн
23
Снодграсс
10
Грилиш
25
Хоган
4-5-1
1
Манноне
2
Гантер
6
Блэкетт
4
Илори
26
Мур
16
Эдвардс
77
Барроу
4
Эванс
10
Бакуна
14
Алуко
28
Смит
Остались в запасе
Астон Вилла
Рединг
31
Марк Банн
ВР
15
Майл Йединак
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
8
Джон Свифт
ЦП
24
Пелле Клемент
ЦП
31
Ансси Яаккола
ВР
4
Лайам Келли
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
15
Майл Йединак
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
11
Льюис Граббан
ЦФ
Остались в запасе
8
Джон Свифт
ЦП
24
Пелле Клемент
ЦП
31
Ансси Яаккола
ВР
4
Лайам Келли
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Пол Инс
Статистика матча Астон Вилла - Рединг
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
- : -
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
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