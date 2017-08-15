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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Астон Вилла
Рединг - Астон Вилла: обзор матча 15 августа 2017
Рединг
15.08.2017, вторник, 22:00
Англия. Чемпионшип, 3 тур
2 : 1
Завершен
Астон Вилла
49'
Г. Уилэн (АГ)
55'
М. Барроу
87'
К. Хурихейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Астон Вилла
Желтая карточка
Г. МакКлири
90'
87'
ГОЛ! 2:1!
К. Хурихейн
Пас отдал
Г. Агбонлахор
ГОЛ! 2:0!
М. Барроу
Пас отдал
Л. Мур
55'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Г. Уилэн
49'
37'
Желтая карточка
К. Хурихейн
Желтая карточка
Л. Мур
36'
27'
Желтая карточка
А. Грин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
1
Вито Манноне
ВР
26
Лиам Мур
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
24
Пелле Клемент
ЦП
8
Джон Свифт
ЦП
77
Адриан Попа
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
8
Джои ван ден Берг
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
Главный тренер
Пол Инс
Астон Вилла
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
20
Теодор Эльмар Бьярнасон
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
19
Андре Грин
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Рединг
31
Ансси Яаккола
ВР
4
Тиагу Илори
ЦЗ
4
Джордж Эванс
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
7
Рой Беренс
ЦП
12
Жозеф Мендес
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
37
Альберт Адома
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
4-5-1
1
Манноне
26
Мур
5
МакШейн
6
Блэкетт
2
Гантер
77
Попа
4
Келли
8
ван ден Берг
77
Барроу
8
Свифт
24
Клемент
4-3-1-2
26
Джонстон
2
Де Лат
26
Терри
17
Честер
3
Тэйлор
20
Бьярнасон
12
Уилэн
14
Хурихейн
17
Онома
25
Хоган
19
Грин
Остались в запасе
Рединг
Астон Вилла
31
Ансси Яаккола
ВР
4
Тиагу Илори
ЦЗ
4
Джордж Эванс
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
7
Рой Беренс
ЦП
12
Жозеф Мендес
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
31
Джед Стир
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
37
Альберт Адома
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
31
Ансси Яаккола
ВР
4
Тиагу Илори
ЦЗ
4
Джордж Эванс
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
7
Рой Беренс
ЦП
12
Жозеф Мендес
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
37
Альберт Адома
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Рединг - Астон Вилла
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
- : -
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
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