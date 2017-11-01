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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Астон Вилла
Престон - Астон Вилла: обзор матча 01 ноября 2017
Престон
01.11.2017, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 15 тур
0 : 2
Завершен
Астон Вилла
12'
Д. Честер
33'
Р. Снодграсс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Астон Вилла
63'
Желтая карточка
К. Дэвис
Желтая карточка
А. Брауне
55'
33'
ГОЛ! 0:2!
Р. Снодграсс
Пас отдал
Д. Онома
12'
ГОЛ! 0:1!
Д. Честер
Пас отдал
Р. Снодграсс
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
12
Крис Максвелл
ВР
4
Эндрю Бойл
ЦЗ
15
Калум Вудс
ЦЗ
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
29
Том Баркуйзен
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Астон Вилла
26
Сэм Джонстон
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
23
Роберт Снодграсс
ПП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Престон
35
Мэттью Хадсон
ВР
12
Пол Галлахер
ЦП
10
Джош Хэрроп
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
3-4-2
12
Максвелл
4
Бойл
15
Вудс
14
Фишер
29
Баркуйзен
8
Брауне
14
Джонсон
4
Пирсон
9
Хагилл
24
Магуайр
4-4-1-1
26
Джонстон
27
Эль-Мохамади
17
Честер
21
Хаттон
26
Терри
23
Снодграсс
14
Хурихейн
37
Адома
12
Уилэн
17
Онома
9
Дэвис
Остались в запасе
Престон
Астон Вилла
35
Мэттью Хадсон
ВР
12
Пол Галлахер
ЦП
10
Джош Хэрроп
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
31
Джед Стир
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
35
Мэттью Хадсон
ВР
12
Пол Галлахер
ЦП
10
Джош Хэрроп
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Престон - Астон Вилла
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
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