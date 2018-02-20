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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Астон Вилла - Престон
Астон Вилла - Престон: обзор матча 20 февраля 2018
Астон Вилла
20.02.2018, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 33 тур
1 : 1
Завершен
Престон
66'
Л. Граббан (П)
37'
Т. Баркуйзен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Престон
90'
+5
Желтая карточка
Д. Радд
Желтая карточка
Д. Терри
79'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Граббан
66'
65'
Желтая карточка
Б. Пирсон
Желтая карточка
М. Йединак
51'
37'
ГОЛ! 0:1!
Т. Баркуйзен
34'
Желтая карточка
Д. Фишер
Желтая карточка
Б. Бьярнасон
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
26
Сэм Джонстон
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
23
Роберт Снодграсс
ПП
25
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Престон
1
Деклан Радд
ВР
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
29
Том Баркуйзен
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
11
Льюис Граббан
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Престон
12
Крис Максвелл
ВР
3
Томми Сперр
ЦЗ
15
Калум Вудс
ЦЗ
10
Джош Хэрроп
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
4-4-1-1
26
Джонстон
26
Терри
21
Хаттон
4
Туанзебе
17
Честер
8
Бьярнасон
14
Хурихейн
15
Йединак
23
Снодграсс
17
Онома
25
Хоган
4-3-1
1
Радд
6
Дэвис
8
Каннингэм
23
Хантингтон
14
Фишер
29
Баркуйзен
4
Пирсон
8
Брауне
47
Робинсон
Остались в запасе
Астон Вилла
Престон
31
Марк Банн
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
11
Льюис Граббан
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
12
Крис Максвелл
ВР
3
Томми Сперр
ЦЗ
15
Калум Вудс
ЦЗ
10
Джош Хэрроп
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
Главный тренер
Райан Лоу
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
11
Льюис Граббан
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Остались в запасе
12
Крис Максвелл
ВР
3
Томми Сперр
ЦЗ
15
Калум Вудс
ЦЗ
10
Джош Хэрроп
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Райан Лоу
Статистика матча Астон Вилла - Престон
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
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