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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Барнсли - Астон Вилла
Барнсли - Астон Вилла: обзор матча 16 сентября 2017
Барнсли
16.09.2017, суббота, 19:30
Англия. Чемпионшип, 8 тур
0 : 3
Завершен
Астон Вилла
19'
А. Адома
44'
А. Адома (П)
55'
К. Дэвис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барнсли - Астон Вилла
76'
Желтая карточка
Г. Уилэн
55'
ГОЛ! 0:3!
К. Дэвис
Пас отдал
А. Эль-Мохамади
44'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Адома
Желтая карточка
А. Хэммилл
25'
19'
ГОЛ! 0:1!
А. Адома
Пас отдал
Д. Честер
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
29
Алекс МакКарти
ВР
17
Адам Дэвис
ВР
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
5
Адам Джексон
ЦЗ
44
Брэд Поттс
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
7
Адам Хэммилл
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Астон Вилла
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Барнсли
30
Ник Таунсенд
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
26
Райан Хеджс
ЦФ
93
Мамаду Тиам
ЦФ
99
Ике Угбо
ЦФ
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
4
Кристофер Самба
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
25
Скотт Хоган
ЦФ
3-3-1
29
МакКарти
5
Уилльямс
6
Линдсэй
5
Джексон
44
Поттс
20
Монкур
7
Хэммилл
9
Брэдшоу
4-4-2
26
Джонстон
27
Эль-Мохамади
17
Честер
26
Терри
3
Тэйлор
23
Снодграсс
37
Адома
14
Хурихейн
12
Уилэн
9
Дэвис
26
Коджиа
Остались в запасе
Барнсли
Астон Вилла
30
Ник Таунсенд
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
26
Райан Хеджс
ЦФ
93
Мамаду Тиам
ЦФ
99
Ике Угбо
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
31
Джед Стир
ВР
4
Кристофер Самба
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
25
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
30
Ник Таунсенд
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
26
Райан Хеджс
ЦФ
93
Мамаду Тиам
ЦФ
99
Ике Угбо
ЦФ
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
4
Кристофер Самба
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
25
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Барнсли - Астон Вилла
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 11 тур
Барнсли
1 : 2
17.10.2026
Кембридж Юнайтед
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
Оаквэлл Стэдиум
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