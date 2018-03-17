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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Болтон - Астон Вилла
Болтон - Астон Вилла: обзор матча 17 марта 2018
Болтон
17.03.2018, суббота, 20:30
Англия. Чемпионшип, 38 тур
1 : 0
Завершен
Астон Вилла
19'
А. Ле Фондре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болтон - Астон Вилла
31'
Желтая карточка
Р. Снодграсс
Желтая карточка
К. Хенри
31'
ГОЛ! 1:0!
А. Ле Фондре
Пас отдал
Д. Прэтли
19'
17'
Желтая карточка
Д. Честер
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
13
Бэн Олнвик
ВР
13
Дерик
ЦЗ
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
5
Марк Биверс
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
20
Джон Фланаган
ЦЗ
15
Даррен Прэтли
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
Астон Вилла
26
Сэм Джонстон
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
37
Альберт Адома
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Болтон
33
Марк Ховард
ВР
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
12
Крэйг Нун
ЦП
16
Джош Вела
ЦП
20
Зак Клоу
ЦФ
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
15
Майл Йединак
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
25
Скотт Хоган
ЦФ
29
Рашайан Хепбарн-Мёрфи
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
3-2-2-3
13
Олнвик
5
Биверс
32
Бурк
20
Фланаган
3
Тэйлор
13
Дерик
15
Прэтли
20
Хенри
19
Ле Фондре
11
Бакли
10
Амеоби
4-4-1-1
26
Джонстон
27
Эль-Мохамади
14
Бри
17
Честер
26
Терри
23
Снодграсс
8
Бьярнасон
14
Хурихейн
37
Адома
10
Грилиш
11
Граббан
Остались в запасе
Болтон
Астон Вилла
33
Марк Ховард
ВР
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
12
Крэйг Нун
ЦП
16
Джош Вела
ЦП
20
Зак Клоу
ЦФ
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
31
Марк Банн
ВР
15
Майл Йединак
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
25
Скотт Хоган
ЦФ
29
Рашайан Хепбарн-Мёрфи
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
33
Марк Ховард
ВР
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
12
Крэйг Нун
ЦП
16
Джош Вела
ЦП
20
Зак Клоу
ЦФ
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
15
Майл Йединак
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
25
Скотт Хоган
ЦФ
29
Рашайан Хепбарн-Мёрфи
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Болтон - Астон Вилла
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
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