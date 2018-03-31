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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Астон Вилла
Халл Сити - Астон Вилла: обзор матча 31 марта 2018
Халл Сити
31.03.2018, суббота, 19:30
Англия. Чемпионшип, 39 тур
0 : 0
Завершен
Астон Вилла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Астон Вилла
81'
Желтая карточка
Л. Граббан
Желтая карточка
С. Ларссон
56'
32'
Желтая карточка
Р. Снодграсс
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
24
Макс Кларк
ЦЗ
5
Ангус МакДональд
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
36
Джексон Ирвин
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Астон Вилла
26
Сэм Джонстон
ВР
21
Алан Хаттон
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
15
Майл Йединак
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Халл Сити
1
Дэвид Маршалл
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
25
Скотт Хоган
ЦФ
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
4-3-1-2
1
МакГрегор
24
Кларк
5
МакДональд
20
Доусон
34
Эйна
36
Ирвин
7
Хенриксен
7
Ларссон
10
Уилсон
11
Эрнандес
20
Боуэн
4-4-1-1
26
Джонстон
26
Терри
17
Честер
4
Туанзебе
21
Хаттон
23
Снодграсс
37
Адома
23
Лэнсбери
15
Йединак
10
Грилиш
11
Граббан
Остались в запасе
Халл Сити
Астон Вилла
1
Дэвид Маршалл
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
31
Марк Банн
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
25
Скотт Хоган
ЦФ
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Дэвид Маршалл
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
25
Скотт Хоган
ЦФ
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Халл Сити - Астон Вилла
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
МКМ Стэдиум
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