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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Астон Вилла
Кардифф - Астон Вилла: обзор матча 12 августа 2017
Кардифф
12.08.2017, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 2 тур
3 : 0
Завершен
Астон Вилла
21'
Н. Мендес-Лэйнг
60'
Д. Хойлетт
71'
Н. Мендес-Лэйнг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Астон Вилла
ГОЛ! 3:0!
Н. Мендес-Лэйнг
Пас отдал
А. Гуннарссон
71'
ГОЛ! 2:0!
Д. Хойлетт
Пас отдал
К. Зохоре
60'
55'
Желтая карточка
Н. Тэйлор
ГОЛ! 1:0!
Н. Мендес-Лэйнг
Пас отдал
Д. Хойлетт
21'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
13
Нил Этеридж
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
20
Лоик Дамур
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
Астон Вилла
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Кардифф
28
Брайн Мерфи
ВР
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
45
Грег Халфорд
ЦЗ
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
17
Ли Томлин
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
20
Теодор Эльмар Бьярнасон
ЦП
4-5-1
13
Этеридж
14
Бамба
12
Беннетт
23
Моррисон
21
Пелтье
20
Дамур
32
Роллс
5
Гуннарссон
11
Мендес-Лэйнг
30
Хойлетт
7
Зохоре
3-2-2-1-2
26
Джонстон
21
Хаттон
26
Терри
17
Честер
27
Эль-Мохамади
3
Тэйлор
12
Уилэн
23
Лэнсбери
17
Онома
25
Хоган
11
Агбонлахор
Остались в запасе
Кардифф
Астон Вилла
28
Брайн Мерфи
ВР
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
45
Грег Халфорд
ЦЗ
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
17
Ли Томлин
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
31
Джед Стир
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
20
Теодор Эльмар Бьярнасон
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
28
Брайн Мерфи
ВР
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
45
Грег Халфорд
ЦЗ
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
17
Ли Томлин
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
20
Теодор Эльмар Бьярнасон
ЦП
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Кардифф - Астон Вилла
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
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