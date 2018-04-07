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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Астон Вилла
Норвич Сити - Астон Вилла: обзор матча 07 апреля 2018
Норвич Сити
07.04.2018, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 41 тур
3 : 1
Завершен
Астон Вилла
45+1'
Д. Мерфи
72'
Д. Мэддисон
67'
Д. Грилиш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Астон Вилла
90'
+3
Желтая карточка
Д. Честер
Желтая карточка
Д. Мерфи
86'
82'
Желтая карточка
Д. Грилиш
ГОЛ! 2:1!
Д. Мэддисон
Пас отдал
Д. Мерфи
72'
68'
Желтая карточка
К. Хурихейн
67'
ГОЛ! 1:1!
Д. Грилиш
Пас отдал
Д. Коджиа
Желтая карточка
Х. Рид
63'
ГОЛ! 1:0!
Д. Мерфи
Пас отдал
Д. Мэддисон
45'
+1
Желтая карточка
Д. Мэддисон
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Астон Вилла
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
14
Конор Хурихейн
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
25
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
15
Майл Йединак
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
11
Льюис Граббан
ЦФ
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
3-3-1-1
1
Ганн
5
Клозе
4
Хэнли
12
Пинту
8
Вранчич
6
Теттей
6
Рид
10
Мэддисон
23
Мерфи
4-4-1-1
26
Джонстон
27
Эль-Мохамади
26
Терри
17
Честер
3
Тэйлор
23
Снодграсс
8
Бьярнасон
37
Адома
14
Хурихейн
10
Грилиш
25
Хоган
Остались в запасе
Норвич Сити
Астон Вилла
23
Майкл МакГоверн
ВР
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
31
Марк Банн
ВР
15
Майл Йединак
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
11
Льюис Граббан
ЦФ
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
23
Майкл МакГоверн
ВР
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
15
Майл Йединак
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
11
Льюис Граббан
ЦФ
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Норвич Сити - Астон Вилла
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
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