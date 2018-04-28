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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Астон Вилла - Дерби Каунти
Астон Вилла - Дерби Каунти: обзор матча 28 апреля 2018
Астон Вилла
28.04.2018, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 45 тур
1 : 1
Завершен
Дерби Каунти
84'
Л. Граббан
14'
К. Джером
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Дерби Каунти
87'
Желтая карточка
К. Джером
ГОЛ! 1:1!
Л. Граббан
Пас отдал
Д. Терри
84'
14'
ГОЛ! 0:1!
К. Джером
Пас отдал
А. Вайманн
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
14
Конор Хурихейн
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
21
Алан Хаттон
ЦЗ
15
Майл Йединак
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
29
Маркус Ольссон
ЦП
6
Джейми Хансон
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
4-4-1-1
26
Джонстон
3
Тэйлор
17
Честер
26
Терри
27
Эль-Мохамади
14
Хурихейн
37
Адома
12
Уилэн
23
Снодграсс
10
Грилиш
11
Граббан
3-2-2-1-2
33
Карсон
15
Пирс
36
Кио
3
Форсит
14
Уисдом
33
Дэйвис
23
Хаддлстоун
4
Джонсон
10
Лоуренс
35
Джером
18
Вайманн
Остались в запасе
Астон Вилла
Дерби Каунти
31
Марк Банн
ВР
21
Алан Хаттон
ЦЗ
15
Майл Йединак
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
13
Келле Рос
ВР
29
Маркус Ольссон
ЦП
6
Джейми Хансон
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
21
Алан Хаттон
ЦЗ
15
Майл Йединак
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Остались в запасе
13
Келле Рос
ВР
29
Маркус Ольссон
ЦП
6
Джейми Хансон
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Астон Вилла - Дерби Каунти
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
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