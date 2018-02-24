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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Астон Вилла
Шеффилд Уэнсдэй - Астон Вилла: обзор матча 24 февраля 2018
Шеффилд Уэнсдэй
24.02.2018, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 34 тур
2 : 4
Завершен
Астон Вилла
45+1'
Л. Жоао
21'
Л. Граббан
67'
Г. Уилэн
87'
К. Хурихейн
90+3'
Р. Снодграсс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Астон Вилла
90'
+3
ГОЛ! 1:4!
Р. Снодграсс
87'
ГОЛ! 1:3!
К. Хурихейн
Желтая карточка
Д. Бойд
82'
67'
ГОЛ! 1:2!
Г. Уилэн
Пас отдал
Р. Снодграсс
ГОЛ! 1:1!
Л. Жоао
Пас отдал
А. Рич
45'
+1
Желтая карточка
Й. Пелюпесси
32'
21'
ГОЛ! 0:1!
Л. Граббан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
3
Адам Рич
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
3
Фредерико Венансио
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
19
Лукас Жоао
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
21
Джордж Бойд
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Астон Вилла
26
Сэм Джонстон
ВР
21
Алан Хаттон
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
23
Роберт Снодграсс
ПП
25
Скотт Хоган
ЦФ
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Шеффилд Уэнсдэй
25
Кэмерон Доусон
ВР
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
29
Рашайан Хепбарн-Мёрфи
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
3-2-3
33
Уайлдсмит
36
Пудил
3
Фокс
3
Венансио
6
Пелюпесси
32
Хант
21
Бойд
9
Нухиу
19
Жоао
4-3-1-2
26
Джонстон
27
Эль-Мохамади
26
Терри
17
Честер
21
Хаттон
23
Снодграсс
14
Хурихейн
12
Уилэн
17
Онома
11
Граббан
25
Хоган
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Астон Вилла
25
Кэмерон Доусон
ВР
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
31
Марк Банн
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
29
Рашайан Хепбарн-Мёрфи
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
25
Кэмерон Доусон
ВР
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
29
Рашайан Хепбарн-Мёрфи
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Астон Вилла
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
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