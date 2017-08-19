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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Астон Вилла - Норвич Сити
Астон Вилла - Норвич Сити: обзор матча 19 августа 2017
Астон Вилла
19.08.2017, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 4 тур
4 : 2
Завершен
Норвич Сити
22'
К. Хурихейн
42'
А. Грин
68'
К. Хурихейн
85'
К. Хурихейн
60'
Д. Мерфи
79'
Н. Оливейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Норвич Сити
ГОЛ! 4:2!
К. Хурихейн
85'
79'
ГОЛ! 3:2!
Н. Оливейра
ГОЛ! 3:1!
К. Хурихейн
Пас отдал
Х. Лэнсбери
68'
60'
ГОЛ! 2:1!
Д. Мерфи
Пас отдал
Х. Рид
Желтая карточка
А. Хаттон
58'
ГОЛ! 2:0!
А. Грин
Пас отдал
Х. Лэнсбери
42'
36'
Желтая карточка
Д. Мерфи
ГОЛ! 1:0!
К. Хурихейн
Пас отдал
К. Дэвис
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
19
Андре Грин
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
28
Марсель Франке
ЦЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
14
Весли Хулахан
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
13
Яник Вилдсхут
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
23
Марли Уоткинс
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
3-2-2-1-2
26
Джонстон
21
Хаттон
26
Терри
17
Честер
3
Тэйлор
27
Эль-Мохамади
12
Уилэн
14
Хурихейн
17
Онома
9
Дэвис
19
Грин
4-2-3
1
Ганн
28
Франке
4
Циммерманн
16
Мартин
3
Хасбэнд
6
Рид
8
Вранчич
23
Мерфи
35
Джером
14
Нейсмит
Остались в запасе
Астон Вилла
Норвич Сити
31
Джед Стир
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
23
Майкл МакГоверн
ВР
14
Весли Хулахан
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
13
Яник Вилдсхут
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
23
Марли Уоткинс
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
Остались в запасе
23
Майкл МакГоверн
ВР
14
Весли Хулахан
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
13
Яник Вилдсхут
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
23
Марли Уоткинс
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Статистика матча Астон Вилла - Норвич Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
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