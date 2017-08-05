Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Астон Вилла - Халл Сити
Астон Вилла - Халл Сити: обзор матча 05 августа 2017
Астон Вилла
05.08.2017, суббота, 19:30
Англия. Чемпионшип, 1 тур
1 : 1
Завершен
Халл Сити
7'
Г. Агбонлахор
62'
Д. Боуэн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Халл Сити
90'
+3
Замена
О. Мазух
️️️️
М. Хенриксен
90'
+1
Замена
Д. Уэйр
️️️️
К. Гросицки
Замена
К. Самба
️️️️
Х. Лэнсбери
90'
Замена
Д. Онома
️️️️
С. Хоган
78'
70'
Замена
Д. Мейлер
️️️️
Ф. Кэмпбелл
Замена
А. Грин
️️️️
Л. Бакуна
70'
62'
ГОЛ! 1:1!
Д. Боуэн
Пас отдал
К. Гросицки
Желтая карточка
Г. Уилэн
22'
Желтая карточка
Х. Лэнсбери
17'
ГОЛ! 1:0!
Г. Агбонлахор
Пас отдал
А. Хаттон
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
24
Макс Кларк
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
6
Самуэль Клукас
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
20
Теодор Эльмар Бьярнасон
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
19
Андре Грин
ЦФ
Халл Сити
13
Уилл Мэннион
ВР
31
Брайан Ленихан
ЦЗ
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
17
Джеймс Уэйр
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
18
Даниэль Бэтти
ЦП
25
Адама Диоманде
ЦФ
3-2-3-2
26
Джонстон
17
Честер
26
Терри
21
Хаттон
3
Тэйлор
27
Эль-Мохамади
10
Бакуна
12
Уилэн
23
Лэнсбери
25
Хоган
11
Агбонлахор
4-3-3
1
МакГрегор
34
Эйна
20
Доусон
24
Кларк
6
Гектор
6
Клукас
7
Хенриксен
11
Гросицки
22
Кэмпбелл
20
Боуэн
11
Эрнандес
23
Лэнсбери
4
Самба
4
Самба
23
Лэнсбери
25
Хоган
17
Онома
17
Онома
25
Хоган
10
Бакуна
19
Грин
19
Грин
10
Бакуна
7
Хенриксен
3
Мазух
3
Мазух
7
Хенриксен
11
Гросицки
17
Уэйр
17
Уэйр
11
Гросицки
22
Кэмпбелл
7
Мейлер
7
Мейлер
22
Кэмпбелл
Остались в запасе
Астон Вилла
Халл Сити
31
Джед Стир
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
20
Теодор Эльмар Бьярнасон
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
13
Уилл Мэннион
ВР
31
Брайан Ленихан
ЦЗ
18
Даниэль Бэтти
ЦП
25
Адама Диоманде
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
20
Теодор Эльмар Бьярнасон
ЦП
Остались в запасе
13
Уилл Мэннион
ВР
31
Брайан Ленихан
ЦЗ
18
Даниэль Бэтти
ЦП
25
Адама Диоманде
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Астон Вилла - Халл Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Эндрю Мэдли
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Вилла Парк
Новости команд
Все
Астон Вилла
Халл Сити
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
Вчера, 14:57
1
«Барселона» и «Бавария» просмотрят Батракова: подробности
17 ноября
1
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
10 ноября
1
Кэррик вступил в перепалку с журналистом, который спросил его об уходе из «МЮ»
9 ноября
1
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой» (4:4), уступая в два мяча до 92-й минуты
8 ноября
4
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
Вчера, 14:57
1
«Барселона» и «Бавария» просмотрят Батракова: подробности
17 ноября
1
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
10 ноября
1
Кэррик вступил в перепалку с журналистом, который спросил его об уходе из «МЮ»
9 ноября
1
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой» (4:4), уступая в два мяча до 92-й минуты
8 ноября
4
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Халл Сити» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+