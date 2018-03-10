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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Астон Вилла - Вулверхэмптон
Астон Вилла - Вулверхэмптон: обзор матча 10 марта 2018
Астон Вилла
10.03.2018, суббота, 20:30
Англия. Чемпионшип, 37 тур
4 : 1
Завершен
Вулверхэмптон
8'
А. Адома
57'
Д. Честер
62'
Л. Граббан
85'
Б. Бьярнасон
20'
Д. Жота
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Вулверхэмптон
ГОЛ! 4:1!
Б. Бьярнасон
Пас отдал
Х. Лэнсбери
85'
Желтая карточка
Д. Грилиш
83'
80'
Желтая карточка
Э. Кошта
Желтая карточка
К. Хурихейн
79'
73'
Желтая карточка
К. Коди
ГОЛ! 3:1!
Л. Граббан
Пас отдал
А. Адома
62'
ГОЛ! 2:1!
Д. Честер
Пас отдал
Р. Снодграсс
57'
55'
Желтая карточка
А. Н'Диайе
Желтая карточка
А. Адома
44'
39'
Желтая карточка
Д. Жота
37'
Желтая карточка
Д. Батт
20'
ГОЛ! 1:1!
Д. Жота
ГОЛ! 1:0!
А. Адома
Пас отдал
Л. Граббан
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
37
Альберт Адома
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
30
Барри Дуглас
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
9
Лео Бонатини
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
25
Скотт Хоган
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Вулверхэмптон
1
Уилл Норрис
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
24
Родерик Миранда
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
11
Элдер Кошта
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
4-4-1-1
26
Джонстон
3
Тэйлор
17
Честер
26
Терри
27
Эль-Мохамади
37
Адома
15
Йединак
14
Хурихейн
23
Снодграсс
10
Грилиш
11
Граббан
3-3-1-1-2
26
Радди
30
Боли
15
Коди
23
Батт
30
Дуглас
21
Невеш
2
Доэрти
21
Н'Диайе
20
Жота
8
Иван Кавалейру
9
Бонатини
Остались в запасе
Астон Вилла
Вулверхэмптон
31
Марк Банн
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
25
Скотт Хоган
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Уилл Норрис
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
24
Родерик Миранда
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
11
Элдер Кошта
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
25
Скотт Хоган
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Остались в запасе
1
Уилл Норрис
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
24
Родерик Миранда
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
11
Элдер Кошта
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Роб Эдвардс
Статистика матча Астон Вилла - Вулверхэмптон
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
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