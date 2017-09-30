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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Астон Вилла - Болтон
Астон Вилла - Болтон: обзор матча 30 сентября 2017
Астон Вилла
30.09.2017, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 11 тур
1 : 0
Завершен
Болтон
39'
Д. Коджиа (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Болтон
Красная карточка
Н. Тэйлор
90'
+4
68'
Желтая карточка
М. Биверс
59'
Желтая карточка
Д. Уитер
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Коджиа
39'
Желтая карточка
Г. Уилэн
11'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Болтон
33
Марк Ховард
ВР
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
5
Марк Биверс
ЦЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
2
Марк Литтл
ЦЗ
20
Карл Хенри
ЦП
68
Чем Карачан
ЦП
15
Даррен Прэтли
ЦП
14
Гэри Мадин
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
4
Кристофер Самба
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
17
Каллум О'Харе
АП
17
Джошуа Онома
АП
25
Скотт Хоган
ЦФ
Болтон
32
Рис Бурк
ЦЗ
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
12
Крэйг Нун
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
4-4-2
26
Джонстон
3
Тэйлор
17
Честер
26
Терри
27
Эль-Мохамади
12
Уилэн
14
Хурихейн
37
Адома
23
Снодграсс
26
Коджиа
9
Дэвис
4-3-3
33
Ховард
5
Биверс
31
Уитер
2
Литтл
3
Тэйлор
20
Хенри
68
Карачан
15
Прэтли
10
Армстронг
10
Амеоби
14
Мадин
Остались в запасе
Астон Вилла
Болтон
17
Каллум О'Харе
АП
31
Джед Стир
ВР
4
Кристофер Самба
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
25
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
32
Рис Бурк
ЦЗ
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
12
Крэйг Нун
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
Остались в запасе
17
Каллум О'Харе
АП
31
Джед Стир
ВР
4
Кристофер Самба
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
25
Скотт Хоган
ЦФ
Остались в запасе
32
Рис Бурк
ЦЗ
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
12
Крэйг Нун
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Астон Вилла - Болтон
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
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