Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Фрэнк Лэмпард - статистика

Завершил карьеру
20 июня 1978 (48)
#8 | Полузащитник
184 см | 79 кг
Англия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Манчестер Сити
32
6
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Манчестер Сити
2 : 0
24.05.2015
Саутгемптон
1' - 77'
31'
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Суонси
2 : 4
17.05.2015
Манчестер Сити
1' - 59'
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Манчестер Сити
6 : 0
10.05.2015
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 62'
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Тоттенхэм
0 : 1
03.05.2015
Манчестер Сити
1' - 73'
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Манчестер Сити
3 : 2
25.04.2015
Астон Вилла
1' - 57'
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Манчестер Сити
2 : 0
19.04.2015
Вест Хэм
1' - 87'
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 2
12.04.2015
Манчестер Сити
74' - 120'
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
06.04.2015
Манчестер Сити
66' - 120'
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Манчестер Сити
3 : 0
21.03.2015
Вест Бромвич
1' - 65'
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Бернли
1 : 0
14.03.2015
Манчестер Сити
81' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Манчестер Сити
2 : 0
04.03.2015
Лестер
79' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Ливерпуль
2 : 1
01.03.2015
Манчестер Сити
83' - 120'
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Манчестер Сити
5 : 0
21.02.2015
Ньюкасл
69' - 120'
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Сток Сити
1 : 4
11.02.2015
Манчестер Сити
80' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Манчестер Сити
1 : 1
07.02.2015
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Челси
1 : 1
31.01.2015
Манчестер Сити
76' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Манчестер Сити
0 : 2
18.01.2015
Арсенал
63' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Эвертон
1 : 1
10.01.2015
Манчестер Сити
82' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Манчестер Сити
3 : 2
01.01.2015
Сандерленд
71' - 90'
74'
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Манчестер Сити
2 : 2
28.12.2014
Бернли
76' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Вест Бромвич
1 : 3
26.12.2014
Манчестер Сити
76' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Манчестер Сити
3 : 0
20.12.2014
Кристал Пэлас
67' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Лестер
0 : 1
13.12.2014
Манчестер Сити
1' - 60'
40'
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Манчестер Сити
1 : 0
06.12.2014
Эвертон
78' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Сандерленд
1 : 4
03.12.2014
Манчестер Сити
74' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Саутгемптон
0 : 3
30.11.2014
Манчестер Сити
66' - 90'
80'
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Манчестер Сити
2 : 1
22.11.2014
Суонси
70' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 2
08.11.2014
Манчестер Сити
68' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Манчестер Сити
4 : 1
18.10.2014
Тоттенхэм
1' - 27'
11'
25'
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Астон Вилла
0 : 2
04.10.2014
Манчестер Сити
55' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 4
27.09.2014
Манчестер Сити
72' - 90'
87'
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.09.2014
Челси
78' - 90'
85'
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Арсенал
2 : 2
13.09.2014
Манчестер Сити
1' - 46'
22'
Главные новости
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
02:00
ВидеоСоболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
3
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
2
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
5
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
80
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+