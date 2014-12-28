Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Бернли
Манчестер Сити - Бернли: обзор матча 28 декабря 2014
Манчестер Сити
28.12.2014, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
2 : 2
Завершен
Бернли
24'
Д. Сильва
33'
Фернандиньо
47'
Д. Бойд
81'
Э. Барнс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Бернли
Желтая карточка
Д. Сильва
88'
Замена
С. Синклейр
️️️️
Фернандиньо
88'
Желтая карточка
П. Хавьер Сабалета
81'
81'
ГОЛ! 2:2!
Э. Барнс
Пас отдал
М. Кин
Желтая карточка
Х. Навас
79'
Замена
Ф. Лэмпард
️️️️
С. Насри
76'
71'
Желтая карточка
Б. Ми
Замена
С. Йоветич
️️️️
Д. Милнер
62'
47'
ГОЛ! 2:1!
Д. Бойд
Пас отдал
Д. Ингс
Желтая карточка
Фернандо
42'
ГОЛ! 2:0!
Фернандиньо
Пас отдал
С. Насри
33'
ГОЛ! 1:0!
Д. Сильва
Пас отдал
Х. Навас
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
5
Фернандо
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
21
Давид Сильва
АП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Бернли
22
Том Хитон
ВР
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
25
Дин Марни
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
21
Джордж Бойд
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Бернли
13
Мэттью Гилкс
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
15
Натаниэль Чалоба
ОП
23
Росс Уоллес
ЦП
9
Марвин Сорделл
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
3-3-3-1
1
Харт
16
Навас
2
Демичелис
5
Мангала
11
Коларов
5
Фернандо
5
Сабалета
14
Насри
5
Фернандиньо
20
Милнер
21
Сильва
4-3-3
22
Хитон
2
Триппьер
5
Кин
15
Ми
5
Шекелл
37
Эрфилд
25
Марни
3
Джонс
21
Бойд
35
Барнс
28
Ингс
5
Фернандиньо
7
Синклейр
7
Синклейр
5
Фернандиньо
14
Насри
8
Лэмпард
8
Лэмпард
14
Насри
20
Милнер
9
Йоветич
9
Йоветич
20
Милнер
Остались в запасе
Манчестер Сити
Бернли
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
15
Натаниэль Чалоба
ОП
13
Мэттью Гилкс
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
23
Росс Уоллес
ЦП
9
Марвин Сорделл
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
Остались в запасе
15
Натаниэль Чалоба
ОП
13
Мэттью Гилкс
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
23
Росс Уоллес
ЦП
9
Марвин Сорделл
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Манчестер Сити - Бернли
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Новости команд
Все
Манчестер Сити
Бернли
В «Реале» все больше уверены в трансфере Холанда
16:49
2
Ямаль оскорбил игрока сборной Англии в матче Лиги наций
12:44
4
Банки отказываются работать с «Манчестер Сити»
Вчера, 13:13
3
«Хотели посвятить победу Роналду»: Диаш – после 1:4 от Дании
Вчера, 11:46
5
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
14 ноября
3
В «Реале» все больше уверены в трансфере Холанда
16:49
2
Ямаль оскорбил игрока сборной Англии в матче Лиги наций
12:44
4
Банки отказываются работать с «Манчестер Сити»
Вчера, 13:13
3
«Хотели посвятить победу Роналду»: Диаш – после 1:4 от Дании
Вчера, 11:46
5
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
14 ноября
3
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Реакция Игдисамова на назначение Челестини в английский клуб
30 октября
Уволенный из ЦСКА Челестини нашел новую работу
28 октября
3
Клуб Чемпионшипа выиграл борьбу за Челестини у команды Примеры
28 октября
Экс-тренер ЦСКА Челестини получил предложение от английского клуба
27 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+