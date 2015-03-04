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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Лестер
Манчестер Сити - Лестер: обзор матча 04 марта 2015
Манчестер Сити
04.03.2015, среда, 22:45
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
2 : 0
Завершен
Лестер
45+2'
Д. Сильва
88'
Д. Милнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Лестер
ГОЛ! 2:0!
Д. Милнер
Пас отдал
Х. Навас
88'
Замена
Э. Джеко
️️️️
С. Агуэро
85'
Замена
Ф. Лэмпард
️️️️
Д. Сильва
79'
77'
Замена
Л. Ульоа
️️️️
Р. Марез
Замена
Д. Милнер
️️️️
В. Бони
72'
58'
Замена
Д. Варди
️️️️
А. Крамарич
57'
Замена
Д. Наджент
️️️️
П. Кончески
ГОЛ! 1:0!
Д. Сильва
45'
+2
36'
Желтая карточка
П. Кончески
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Фернандо
ОП
42
Яя Туре
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Лестер
32
Марк Шварцер
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Лестер
29
Бен Хамер
ВР
27
Марцин Василевски
ЦЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
9
Джейми Варди
ЦФ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Харт
3
Санья
2
Демичелис
5
Мангала
11
Коларов
5
Фернандо
16
Навас
42
Туре
21
Сильва
2
Бони
10
Агуэро
3-2-3-1-1
32
Шварцер
6
Хут
5
Морган
4
Апсон
2
Симпсон
15
Кончески
91
Камбьяссо
37
Джеймс
27
Шлупп
26
Марез
27
Крамарич
21
Сильва
8
Лэмпард
8
Лэмпард
21
Сильва
2
Бони
20
Милнер
20
Милнер
2
Бони
10
Агуэро
10
Джеко
10
Джеко
10
Агуэро
27
Крамарич
9
Варди
9
Варди
27
Крамарич
26
Марез
11
Ульоа
11
Ульоа
26
Марез
15
Кончески
35
Наджент
35
Наджент
15
Кончески
Остались в запасе
Манчестер Сити
Лестер
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
29
Бен Хамер
ВР
27
Марцин Василевски
ЦЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
Главный тренер
Найджел Пирсон
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
27
Марцин Василевски
ЦЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Найджел Пирсон
Статистика матча Манчестер Сити - Лестер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Мэдли
(Йоркшир)
Стадион:
Этихад Стэдиум
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