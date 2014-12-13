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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Манчестер Сити
Лестер - Манчестер Сити: обзор матча 13 декабря 2014
Лестер
13.12.2014, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
0 : 1
Завершен
Манчестер Сити
40'
Ф. Лэмпард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Манчестер Сити
Замена
А. Кноккарт
️️️️
Д. Дринкуотер
79'
78'
Желтая карточка
Д. Харт
77'
Замена
М. Демичелис
️️️️
В. Компани
74'
Замена
Х. Навас
️️️️
Х. Анхель Посо
Замена
Н. Пауэлл
️️️️
Д. Варди
73'
70'
Желтая карточка
С. Насри
Замена
Л. Ульоа
️️️️
Д. Шлупп
64'
60'
Замена
Д. Милнер
️️️️
Ф. Лэмпард
40'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Лэмпард
Пас отдал
С. Насри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
29
Бен Хамер
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
27
Марцин Василевски
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
5
Фернандо
ОП
42
Яя Туре
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
21
Давид Сильва
АП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Лестер
31
Адам Смит
ВР
26
Лиам Мур
ЦЗ
35
Дин Хаммонд
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Фернандиньо
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
4-4-1-1
29
Хамер
15
Кончески
5
Морган
27
Василевски
2
Симпсон
27
Шлупп
4
Дринкуотер
10
Кинг
91
Камбьяссо
26
Марез
9
Варди
4-1-3-2
1
Харт
3
Санья
4
Компани
5
Мангала
3
Клиши
5
Фернандо
42
Туре
8
Лэмпард
14
Насри
14
Посо
21
Сильва
4
Дринкуотер
93
Кноккарт
93
Кноккарт
4
Дринкуотер
9
Варди
25
Пауэлл
25
Пауэлл
9
Варди
27
Шлупп
11
Ульоа
11
Ульоа
27
Шлупп
4
Компани
2
Демичелис
2
Демичелис
4
Компани
14
Посо
16
Навас
16
Навас
14
Посо
8
Лэмпард
20
Милнер
20
Милнер
8
Лэмпард
Остались в запасе
Лестер
Манчестер Сити
31
Адам Смит
ВР
26
Лиам Мур
ЦЗ
35
Дин Хаммонд
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
Главный тренер
Найджел Пирсон
13
Вилли Кабальеро
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
5
Фернандиньо
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
31
Адам Смит
ВР
26
Лиам Мур
ЦЗ
35
Дин Хаммонд
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
5
Фернандиньо
ЦП
Главный тренер
Найджел Пирсон
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Лестер - Манчестер Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Кинг Пауэр
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