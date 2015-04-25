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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Астон Вилла
Манчестер Сити - Астон Вилла: обзор матча 25 апреля 2015
Манчестер Сити
25.04.2015, суббота, 19:30
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
3 : 2
Завершен
Астон Вилла
3'
С. Агуэро
66'
А. Коларов
89'
Фернандиньо
68'
Т. Клеверли
85'
К. Санчес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Астон Вилла
ГОЛ! 3:2!
Фернандиньо
Пас отдал
А. Коларов
89'
87'
Замена
М. Лоутон
️️️️
Л. Бакуна
85'
ГОЛ! 2:2!
К. Санчес
Замена
В. Бони
️️️️
С. Агуэро
83'
68'
Замена
Ч. Н'Зогбиа
️️️️
Э. Вествуд
68'
ГОЛ! 2:1!
Т. Клеверли
ГОЛ! 2:0!
А. Коларов
66'
65'
Желтая карточка
К. Санчес
62'
Желтая карточка
Э. Вествуд
Замена
Д. Милнер
️️️️
Ф. Лэмпард
57'
Желтая карточка
Д. Сильва
46'
Замена
Фернандиньо
️️️️
Я. Туре
46'
ГОЛ! 1:0!
С. Агуэро
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
5
Фернандо
ОП
42
Яя Туре
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
12
Рон Влаар
ЦЗ
5
Жорес Окоре
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
10
Леандро Бакуна
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Тим Шервуд
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
5
Фернандиньо
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Астон Вилла
24
Шей Гивен
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
12
Джо Коул
АП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Харт
16
Навас
5
Мангала
2
Демичелис
11
Коларов
5
Фернандо
5
Сабалета
42
Туре
8
Лэмпард
21
Сильва
10
Агуэро
3-1-4-1-1
1
Гьюзан
12
Влаар
5
Окоре
15
Ричардсон
8
Вествуд
8
Клеверли
18
Делф
15
Санчес
10
Бакуна
10
Грилиш
20
Бентеке
42
Туре
5
Фернандиньо
5
Фернандиньо
42
Туре
8
Лэмпард
20
Милнер
20
Милнер
8
Лэмпард
10
Агуэро
2
Бони
2
Бони
10
Агуэро
10
Бакуна
38
Лоутон
38
Лоутон
10
Бакуна
8
Вествуд
28
Н'Зогбиа
28
Н'Зогбиа
8
Вествуд
Остались в запасе
Манчестер Сити
Астон Вилла
13
Вилли Кабальеро
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
24
Шей Гивен
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
12
Джо Коул
АП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Тим Шервуд
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Остались в запасе
24
Шей Гивен
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
12
Джо Коул
АП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Тим Шервуд
Статистика матча Манчестер Сити - Астон Вилла
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Этихад Стэдиум
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