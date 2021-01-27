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Фрэнк Лэмпард
Новости
Фрэнк Лэмпард - новости
Завершил карьеру
20 июня 1978 (48)
#8 | Полузащитник
184 см | 79 кг
Англия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
«Челси» при Лэмпарде – лидер АПЛ по количеству минут у игроков до 22 лет
2021.01.27 07:31
1
Моуринью составил сборную из своих бывших футболистов. В ней нет игроков «Манчестер Юнайтед»
2020.03.30 08:18
5
Лэмпард – о ничьей с «Лестером»: «Ненавижу такие оправдания, но мы устали после Суперкубка УЕФА»
2019.08.18 21:09
1
«Дерби Каунти» выставлен на продажу за 1 фунт
2019.03.20 11:53
2
Азар – третий игрок «Челси после Лэмпарда и Дрогба, который забил 50 голов и сделал 50 ассистов в АПЛ
2019.03.03 17:49
Лэмпард возглавил «Дерби Каунти»
2018.05.31 12:24
4
Mirror: Лэмпард может возглавить «Дерби Каунти»
2018.05.24 21:42
Лэмпард может быть назначен главным тренером «Ипсвича»
2018.05.19 06:41
1
Лэмпард считает Погба более талантливым игроком, чем себя
2018.05.18 21:31
Лэмпард: «Реал» показывает низкокачественный футбол»
2018.05.02 09:51
20
Лэмпард планирует встретить следующий сезон в качестве тренера
2018.02.28 20:57
2
Лэмпард: «Канте – это ключ к остановке Месси»
2018.02.20 19:42
2
Лэмпард: «В будущем надеюсь стать тренером»
2018.01.26 20:01
3
Кроос: «Скоулз был лучше, чем Джеррард и Лэмпард»
2017.12.12 19:37
5
Фердинанд рассказал, почему перестал общаться с Лэмпардом
2017.11.25 21:47
Лэмпард: «Челси» нужно подписать нападающего»
2017.11.23 18:08
2
Лэмпард может вернуться в «Челси» в роли технического директора
2017.11.07 11:05
2
Бэйнс вошел в топ-10 пенальтистов АПЛ за всю историю
2017.11.06 20:14
1
Джеррард и Лэмпард включены в Зал славы английского футбола
2017.09.22 11:42
8
Лэмпард: «Моуринью всегда находит способ выигрывать матчи плей-офф»
2017.09.15 09:44
Лэмпард считает, что Азар может встать на один уровень с Месси и Роналду
2017.09.13 20:40
10
Видео
Лэмпард был необычным образом представлен каналом BT Sport в качестве своего эксперта
2017.08.19 14:19
6
«Оксфорд» хочет назначить Лэмпарда главным тренером
2017.06.27 23:20
Лэмпард: «Конте – лучший трансфер «Челси»
2017.06.25 14:46
2
Лэмпард просит усилить «Челси» перед Лигой чемпионов
2017.05.13 11:44
Видео
Лэмпард поздравил «Челси» с победой в АПЛ
2017.05.13 02:08
Джеррард и Лэмпард войдут в Зал славы Национального музея футбола Англии
2017.04.20 21:05
6
Алли считает, что его рано сравнивать с Джеррардом, Лэмпардом и Скоулзом
2017.04.15 10:08
1
Лэмпард мог продолжить карьеру в «Суонси»
2017.04.10 11:30
Моуринью не считает современную молодежь мужчинами
2017.03.22 18:26
4
1
2
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