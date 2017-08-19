Лэмпард был необычным образом представлен каналом BT Sport в качестве своего эксперта

Телеканал BT Sport, транслирующий матчи АПЛ, на своей странице в твиттере опубликовал короткое видео, в котором представил в качестве своего нового эксперта экс-полузащитника «Челси» и сборной Англии Фрэнка Лэмпарда.

В данном ролике журналист Джейк Хамфри знакомит бывшего футболиста с офисом канала и сотрудниками. Однако выясняется, что Лэмпард уже не только знает местных работников, но и приветствует каждого из них оригинальным образом.