Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лэмпард был необычным образом представлен каналом BT Sport в качестве своего эксперта

    Телеканал BT Sport, транслирующий матчи АПЛ, на своей странице в твиттере опубликовал короткое видео, в котором представил в качестве своего нового эксперта экс-полузащитника «Челси» и сборной Англии Фрэнка Лэмпарда.

    В данном ролике журналист Джейк Хамфри знакомит бывшего футболиста с офисом канала и сотрудниками. Однако выясняется, что Лэмпард уже не только знает местных работников, но и приветствует каждого из них оригинальным образом.

    Источник: BT Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.08.2017 14:19
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +121

      vanesss1981 19 августа 2017, 16:12

      Забавно))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +249

      Alek7183 19 августа 2017, 15:45

      ))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +81

      palik 19 августа 2017, 15:39

      ну чё норм,
      смешно

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 19 августа 2017, 14:42

      Красавчик, Фрэнки!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1339

      DUMOH 19 августа 2017, 14:36

      Ни когда не понимал такого длительного ритуала приветствия))))В детстве у меня оно состояло максимум из 2 действий и то потому что хотелось уже скорее начать во что либо играть)))А тут взрослые люди)))))Ну позитивненько!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +310

      vek410 19 августа 2017, 14:24

      Круто!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11