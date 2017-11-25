Фердинанд рассказал, почему перестал общаться с Лэмпардом

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд рассказал о взаимоотношениях с экс-полузащитником «Челси» Фрэнком Лэмпардом.

Оба футболиста вместе выступали в составе «Вест Хэма».

«В своей книге я посвятил главу Фрэнку Лэмпарду. Мы росли вместе, выступая за «Вест Хэм», но потом каждый пошел своим путем. Я перешел в «МЮ», он – в «Челси».

С 16 до 21 года мы все делали вместе: селились в одном номере, сидели вместе в автобусах и самолетах. Когда мы ушли из «Вест Хэма», мы просто перестали общаться и никогда не возвращались к этому вопросу.

Когда я писал эту главу, то отправил Фрэнку рабочую часть, чтобы узнать его мнение. Он ответил, что если бы делал главу обо мне, то написал бы то же самое слово в слово.

Я не ненавидел его. Просто не хотел, чтобы он претендовал на трофеи, которые может выиграть «Юнайтед». Это была нормальная страсть к победам. Сейчас мы общаемся. Он был на моем дне рождения, мы здорово повеселились. Профессиональный спорт может разрушить отношения между людьми», – сказал Фердинанд.