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    Алли считает, что его рано сравнивать с Джеррардом, Лэмпардом и Скоулзом

    Полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Деле Алли посчитал, что преждевременно сравнивать его с легендарными английскими хавбеками Стивеном Джеррардом, Полом Скоулзом и Фрэнком Лэмпардом.

    «Большая честь, когда тебя сравнивают с Джеррадом, Лэмпардом и Скоулзом, но мне предстоит еще пройти большой путь, прежде чем я смогу встать с ними в один ряд. Ведь эти люди так много сделали для своих клубов и страны! Это невероятные футболисты. Это легенды, которых я очень люблю. Так что я не сравниваю свою статистику со статистикой этих людей, меня это не увлекает», – сказал хавбек.

    Алли выступает за «Тоттенхэм» с 2015 года. На его счету 63 матча и 26 забитых мячей.

    Источник: Skysports

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    15.04.2017 10:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 15 апреля 2017, 10:58

      Хороший игрок - бесспорно! Правда есть одно но: очень часто грубит из подтишка, за спиной арбитра. Если не избавится от этого, то никогда не встанет в один ряд с легендами английского футбола.

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