Алли считает, что его рано сравнивать с Джеррардом, Лэмпардом и Скоулзом

Полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Деле Алли посчитал, что преждевременно сравнивать его с легендарными английскими хавбеками Стивеном Джеррардом, Полом Скоулзом и Фрэнком Лэмпардом.

«Большая честь, когда тебя сравнивают с Джеррадом, Лэмпардом и Скоулзом, но мне предстоит еще пройти большой путь, прежде чем я смогу встать с ними в один ряд. Ведь эти люди так много сделали для своих клубов и страны! Это невероятные футболисты. Это легенды, которых я очень люблю. Так что я не сравниваю свою статистику со статистикой этих людей, меня это не увлекает», – сказал хавбек.

Алли выступает за «Тоттенхэм» с 2015 года. На его счету 63 матча и 26 забитых мячей.