Лэмпард – о ничьей с «Лестером»: «Ненавижу такие оправдания, но мы устали после Суперкубка УЕФА»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард подвел итог ничьей с «Лестером» (1:1) в матче второго тура чемпионата Англии.
«Наши первые 25 минут матча – это то, как мы хотим играть. Оставшиеся время мы действовали совершенно иначе. За это надо отдать должное «Лестеру». Во второй половине мы отдали сопернику слишком много пространства, а у них много индивидуально сильных футболистов.
Усталость после матча в Стамбуле? Я ненавижу такие оправдания, но в сегодняшнем случае это, пожалуй, действительно правда», – сказал англичанин.
- После назначения Лэмпарда «Челси» не выиграл ни одного из трех матчей. В стартовой игре АПЛ команда уступила «Манчестер Юнайтед», а в Суперкубке УЕФА – «Ливерпулю» (2:2; 4:5 по пенальти).