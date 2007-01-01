Лэмпард – о ничьей с «Лестером»: «Ненавижу такие оправдания, но мы устали после Суперкубка УЕФА»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард подвел итог ничьей с «Лестером» (1:1) в матче второго тура чемпионата Англии.

«Наши первые 25 минут матча – это то, как мы хотим играть. Оставшиеся время мы действовали совершенно иначе. За это надо отдать должное «Лестеру». Во второй половине мы отдали сопернику слишком много пространства, а у них много индивидуально сильных футболистов.

Усталость после матча в Стамбуле? Я ненавижу такие оправдания, но в сегодняшнем случае это, пожалуй, действительно правда», – сказал англичанин.