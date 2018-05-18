Лэмпард считает Погба более талантливым игроком, чем себя

Бывший полузащитник «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился мнением об игре полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

«Я не до конца понимаю, какой Погба игрок. Он принимает плохие решения как полузащитник, а затем делает что-то фантастическое.

Представляю, как это рушит сознание Моуринью: он думает, что нужно иметь в составе игрока, который может делать такие потрясающие вещи на поле, но в то же время этот игрок принимает решения, которые вредят команде.

Моуринью попытался повлиять на Поля, но не думаю, что Погба понял это. Он талантливее меня. Я мог ворваться в штрафную, я много работал, чтобы забивать голы. Но Погба быстрее меня, он лучше работает с мячом. Однако это не нужно на своей половине поля.

Я не большой фанат финтов. Молодые игроки сейчас смотрят нарезки с финтами в интернете и говорят: «О, посмотри на это. Невероятно!» Погба много внимания уделяет этому.

Я знаю, что если он услышит Моуринью, то станет более совершенным игроком», – сказал Лэмпард.