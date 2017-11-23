Лэмпард: «Челси» нужно подписать нападающего»

Бывший полузащитник «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился мнением об усилении, которое необходимо его бывшему клубу.

«Я считаю, что «Челси» нужно подписать нападающего в январе. У команды есть Мората. Батшуайи появлялся на поле и забивал, но, похоже, Конте ему не доверяет. «Челси» нужно наигрывать Азара на позиции форварда, чтобы у команды был запасной нападающий.

Наверняка клуб усилит среднюю линию, но, думаю, уже к следующему сезону. Усиливаться необходимо, ведь остальные клубы постоянно делают это», — сказал Лэмпард.

«Челси» с 25-ю очками идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Англии.