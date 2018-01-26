Лэмпард: «В будущем надеюсь стать тренером»

Экс-полузащитник «Челси» Фрэнк Лэмпард опроверг информацию о тренерской работе во втором дивизионе Англии, но сообщил о желании стать тренером.

«Летом я вел переговоры, но новость о втором дивизионе не имеет с этим ничего общего.

Существует много способов стать хорошим тренером, и я собираюсь поработать над этим. Нельзя просто завершить игровую карьеру и начать тренировать – для этого нужна практика.

Благодаря «Челси» и академии, я наблюдаю за тренировками в клубе, так же как и в нескольких других командах АПЛ. Я делаю все, что могу. Надеюсь стать тренером», – сказал 39-летний англичанин.

Лэмпард завершил карьеру в феврале 2017 года в статусе игрока «Нью-Йорк Сити».