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    Лэмпард: «В будущем надеюсь стать тренером»

    Экс-полузащитник «Челси» Фрэнк Лэмпард опроверг информацию о тренерской работе во втором дивизионе Англии, но сообщил о желании стать тренером.

    «Летом я вел переговоры, но новость о втором дивизионе не имеет с этим ничего общего.

    Существует много способов стать хорошим тренером, и я собираюсь поработать над этим. Нельзя просто завершить игровую карьеру и начать тренировать – для этого нужна практика.

    Благодаря «Челси» и академии, я наблюдаю за тренировками в клубе, так же как и в нескольких других командах АПЛ. Я делаю все, что могу. Надеюсь стать тренером», – сказал 39-летний англичанин.

    Лэмпард завершил карьеру в феврале 2017 года в статусе игрока «Нью-Йорк Сити».

    Источник: talkSPORT

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    26.01.2018 20:01
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 27 января 2018, 08:10

      39-летний...:'-(

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +273

      Berikosha 27 января 2018, 05:21

      тренером челси он должен быть,даже без тренерского опыта он будет не хуже других тренеров

      0
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      Рейтинг: +788

      dddolphin 26 января 2018, 20:33

      Эх! Френки! Как же не хватает тебя в синей футболке!
      Ностальжииии)

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