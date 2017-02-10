Лэмпард проходит стажировку в «Челси»

Бывший полузащитник «Челси» Фрэнк Лэмпард проходит стажировку в лондонском клубе с целью получить необходимые знания для получения тренерской лицензии.

Сообщается, что экс-капитан синих посещает клубную академию, где учится азам работы с молодыми футболистами.

Напомним, Лэмпард объявил о завершении карьеры игрока в начале февраля. За 13 лет в «Челси» Фрэнк стал лучшим бомбардиром в истории «аристократов», забив 211 мячей в 648 матчах.