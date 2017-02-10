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    Лэмпард проходит стажировку в «Челси»

    Бывший полузащитник «Челси» Фрэнк Лэмпард проходит стажировку в лондонском клубе с целью получить необходимые знания для получения тренерской лицензии.

    Сообщается, что экс-капитан синих посещает клубную академию, где учится азам работы с молодыми футболистами.

    Напомним, Лэмпард объявил о завершении карьеры игрока в начале февраля. За 13 лет в «Челси» Фрэнк стал лучшим бомбардиром в истории «аристократов», забив 211 мячей в 648 матчах.

    Источник: Mirror.co.uk

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    10.02.2017 00:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 10 февраля 2017, 15:46

      Надеюсь когда нибудь увидеть Фрэнки, в качестве главного тренера Челси!!!

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      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 10 февраля 2017, 06:10

      Супер!!!Еще Дрогба и Терри бы пришли в структуру тренерского штаба,было бы вообще здорово!!!

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