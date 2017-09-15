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    Лэмпард: «Моуринью всегда находит способ выигрывать матчи плей-офф»

    Экс-футболист «Челси» Фрэнк Лэмпард назвал главные козыри «Манчестер Юнайтед» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

    «Уверен, что «Манчестер Юнайтед» спокойно выйдет из группы, особенно учитывая состав этого квартета, а также главного тренера команды Жозе Моуринью. Манкунианцы как минимум дойдут до четвертьфинала.

    Моуринью является главным козырем, что отлично было продемонстрировано в Лиге Европы в прошлом сезоне. Команда играла в Премьер-лиге довольно посредственно, но когда дело дошло до матчей на вылет в еврокубках, то Моуринью сделал результат. Он всегда находит способ выигрывать подобные матчи», – заявил Лэмпард в интервью Evening Standard.

    В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» на своем поле обыграл «Базель» со счетом 3:0.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.09.2017 09:44
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