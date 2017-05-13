Лэмпард поздравил «Челси» с победой в АПЛ

Рекордсмен по количеству мячей за «Челси» Фрэнк Лэмпард поздравил клуб с шестым титулом чемпионов Англии. Команда Антонио Конте досрочно оформила чемпионство, на выезде обыграв «Вест Бромвич» (1:0) в матче 37-го тура.

«Вот это ночь! Рад быть здесь и видеть празднование», – прокомментировал 38-летний англичанин фотографию со стадиона «Хоторнс», на котором вел репортаж по матчу для Sky Sports.

Лэмпард выступал за синих с 2001 по 2014 год, после чего играл в «Манчестер Сити» и «Нью-Йорк Сити». В феврале трехкратный чемпион Англии объявил о завершении профессиональной карьеры и попрощался с болельщиками на «Стэмфорд Бридж».

«Конте – это Месси в тренерском деле». Как «Челси» выиграл чемпионат Англии