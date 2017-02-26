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  • Лэмпард — болельщикам на «Стэфморд Бридж»: «Без вас я бы ничего не достиг. Я люблю вас»

Лэмпард — болельщикам на «Стэфморд Бридж»: «Без вас я бы ничего не достиг. Я люблю вас»

26 февраля 2017, 00:24
8

Экс-полузащитник «Челси» Фрэнк Лэмпард вышел на поле «Стэмфорд Бридж» в перерыве встречи английской Премьер-лиги против «Суонси Сити» (3:0), чтобы попрощаться с болельщиками в связи с завершением профессиональной карьеры.

«По ряду причин у меня не было шанса попрощаться с вами прежде, поэтому хочу поблагодарить клуб за предоставление такой возможности сегодня.

Самое главное, что я хочу сказать — спасибо вам всем. Все мои лучшие воспоминания связаны с этим местом. Это — наши общие воспоминания, и я переживаю их прямо сейчас. Без вас я бы ничего не достиг. Все мы не достигли бы ничего.

Спасибо большое, я люблю вас», — сказал 38-летний англичанин.

Лэмпард перешел в «Челси» в 2001-м году из «Вест Хэм Юнайтед». За 13 лет в составе синих полузащитник трижды становился чемпионом Англии, четырежды завоевывал Кубок Англии, дважды — Кубок лиги и Суперкубок страны. В сезоне-2011/12 Лэмпард выиграл Лигу чемпионов, а годом позже — Лигу Европы.

Является лучшим бомбардиром в истории «Челси» и самым результативным полузащитником в истории Премьер-лиги.

В качестве футболиста сборной Англии (1999-2014) участвовал в трех чемпионата мира и одном чемпионате Европы.

Многократно признавался лучшим игроком на своей позиции в Англии и мире.

Входит в Книгу рекордов Гиннесса как футболист, забивавший наибольшему числу английских клубов.

Капитан «Челси» Джон Терри назвал его лучшим игроком в истории клуба.

В 2015-м году принц Уильям наградил Лэмпарда орденом Британской империи за особые заслуги в футболе.

Настоящая легенда! Как провожают Лэмпарда

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Англия. Премьер-лига Челси Лэмпард Фрэнк
Комментарии (8)
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marslond
1488058521
Настоящая легенда! Как провожают Лэмпарда https://bombardir.ru/posts/2636
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forward33
1488059734
Легенда!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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shoroh09
1488060433
Легенда! Таких уже не делают!
Ответить
NEMETSRUS
1488060787
Великий игрок !!!!
Ответить
elizaveta-285
1488061117
Игрок -супер!!! Его игра запомнится навсегда!!!!
Ответить
Wagarti
1488073258
СтеФМорд Бридж? Не ну вы просто уроды.
Ответить
procx
1488087561
Красава
Ответить
BarStep
1488090986
Легенды уходят... как жаль. Мы тебя тоже любим, удачи тебе...
Ответить
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