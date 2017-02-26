Лэмпард — болельщикам на «Стэфморд Бридж»: «Без вас я бы ничего не достиг. Я люблю вас»

Экс-полузащитник «Челси» Фрэнк Лэмпард вышел на поле «Стэмфорд Бридж» в перерыве встречи английской Премьер-лиги против «Суонси Сити» (3:0), чтобы попрощаться с болельщиками в связи с завершением профессиональной карьеры.

«По ряду причин у меня не было шанса попрощаться с вами прежде, поэтому хочу поблагодарить клуб за предоставление такой возможности сегодня.

Самое главное, что я хочу сказать — спасибо вам всем. Все мои лучшие воспоминания связаны с этим местом. Это — наши общие воспоминания, и я переживаю их прямо сейчас. Без вас я бы ничего не достиг. Все мы не достигли бы ничего.

Спасибо большое, я люблю вас», — сказал 38-летний англичанин.

Лэмпард перешел в «Челси» в 2001-м году из «Вест Хэм Юнайтед». За 13 лет в составе синих полузащитник трижды становился чемпионом Англии, четырежды завоевывал Кубок Англии, дважды — Кубок лиги и Суперкубок страны. В сезоне-2011/12 Лэмпард выиграл Лигу чемпионов, а годом позже — Лигу Европы.

Является лучшим бомбардиром в истории «Челси» и самым результативным полузащитником в истории Премьер-лиги.

В качестве футболиста сборной Англии (1999-2014) участвовал в трех чемпионата мира и одном чемпионате Европы.

Многократно признавался лучшим игроком на своей позиции в Англии и мире.

Входит в Книгу рекордов Гиннесса как футболист, забивавший наибольшему числу английских клубов.

Капитан «Челси» Джон Терри назвал его лучшим игроком в истории клуба.

В 2015-м году принц Уильям наградил Лэмпарда орденом Британской империи за особые заслуги в футболе.

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