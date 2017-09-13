Лэмпард считает, что Азар может встать на один уровень с Месси и Роналду

Бывший футболист английского «Челси» Фрэнк Лэмпард выразил мнение, что нынешний полузащитник «пенсионеров» Эден Азар в скором времени может выйти на уровень игроков испанского чемпионата Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Он привносит в игру своей команды элемент творчества. Если Азар продолжит в том же духе, то в скором времени встанет на один уровень с такими звездами, как Лео и Криштиану. На мой взгляд, у «Челси» сейчас настолько глубокий состав, что он может бороться за все титулы.

Лично я большие надежды связываю с Альваро Моратой. Кроме того, ощущается уверенность в оборонительных действиях, чего не было раньше», – сказал экс-футболист.

Лэмпард выступал за «Челси» с 2001 по 2014 годы.