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    Лэмпард считает, что Азар может встать на один уровень с Месси и Роналду

    Бывший футболист английского «Челси» Фрэнк Лэмпард выразил мнение, что нынешний полузащитник «пенсионеров» Эден Азар в скором времени может выйти на уровень игроков испанского чемпионата Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

    «Он привносит в игру своей команды элемент творчества. Если Азар продолжит в том же духе, то в скором времени встанет на один уровень с такими звездами, как Лео и Криштиану. На мой взгляд, у «Челси» сейчас настолько глубокий состав, что он может бороться за все титулы.

    Лично я большие надежды связываю с Альваро Моратой. Кроме того, ощущается уверенность в оборонительных действиях, чего не было раньше», – сказал экс-футболист.

    Лэмпард выступал за «Челси» с 2001 по 2014 годы.

    Источник: Mirror.co.uk

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    13.09.2017 20:40
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +98

      Sosisochkin 15 сентября 2017, 11:14

      все так считают но почему то этого не происходит

      0
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      Рейтинг: +87

      bakha23 14 сентября 2017, 20:13

      как Роналда да но месси не играл в апл сравнивать не счем

      0
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 14 сентября 2017, 09:22

      По меркам АПЛ, Азар не хуже Лео и Кри

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      Рейтинг: +536

      dolf666 > Аристократ Олжик 14 сентября 2017, 11:18

      по меркам АПЛ Роналду уже к 23 годам имел "золотой мяч" в составе Юнайтед)) Азару же 26, и ему ещё далековато хотя бы до тройки номинантов! тут стоит говорить о исключительности таланта Месси и Рона, глупо кого-то сравнивать с ними. нет таких игроков сейчас, разве что молодняк в перспективе - Мбаппе, Жезус, Рэшфорд и другие.

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > dolf666 14 сентября 2017, 14:41

      Раздает передачи, забивает голы, создает моменты и участвует в атаках, чемпион за последние 3 года аж 2 раза, ну что еще нужно для того, чтобы считаться лучшим . . . а Роналду свалил из Англии, так как устал трудиться, а Месси настолько уникален, насколько Аргентина завоевала . . . а да . . . она же с ним ничего не завоевывала . . .

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > soccerfanivan 14 сентября 2017, 16:39

      Я не имею ничего против КРио . . . а Месси не считаю лучшим, так как он играет в 4м из топ-5 чемпионатов. В Италии, Германии, Италии и Англии, борьба присутствует, в отличии от Испании . . . так что сказать, что Месси сильно напрягается, хе . . . Ну а, его настоящий талант, мы видим в играх сборной Аргентины. Опять таки, мне щас могут сказать о том, как Месси и Ко, выносят английские команды из ЛЧ . . . таким ребятам я хочу сказать, что вам надо посмотреть на это, глазами бизнесмена. Или миллионы от АПЛ, или милиончики от ЛЧ . . . Престиж бизнесмену не нужен, так как престиж для бизнеса, это удача твоего бизнес проекта. А если в АПЛ дивиденды лучше и престижнее чем в ЛЧ, то зачем сильно напрягаться в ЛЧ . . .

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      Рейтинг: +789

      Jenea83 14 сентября 2017, 09:16

      Может выйти на их уровень. Но скорее всего уже не выйдет. В его годы Лео и Криштиану уже были лучшими в мире.

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      Рейтинг: +273

      Berikosha 14 сентября 2017, 05:20

      Лэмпард патриот челси, надо его возвращать

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      Рейтинг: +5459

      Дядя Серёжа 14 сентября 2017, 05:13

      Азар?
      Ну отвечай за базар.

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      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 14 сентября 2017, 04:11

      Лэмпс,иди к нам тренером уже!!!

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