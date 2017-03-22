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    Моуринью не считает современную молодежь мужчинами

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью дал понять, что молодые футболисты в нынешнее время несерьезно относятся к своей работе. Португальский специалист выразил мнение, что сейчас мало игроков, которые походили бы на Фрэнка Лэмпарда.

    «Думаю, мне необходимо адаптироваться к новому миру. Сейчас очень много молодых игроков, но нужно понимать разницу между ними и такими людьми, как Фрэнк Лэмпард, который уже к 23 годам осознавал, что футбол – его работа. Он профессионально относился к своему делу. Нынешнюю молодежь я не могу назвать мужчинами, так как в этом возрасте они по-прежнему остаются детьми.

    Раньше никто не пользоваться телефоном в раздевалке, но теперь все изменилось. Мне нужно привыкнуть ко всему этому», – сказал Моуринью.

    Источник: Francefootball

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    22.03.2017 18:26
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 22 марта 2017, 21:21

      да маур тоже далек от образца настоящего мужика...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 22 марта 2017, 19:23

      Ты сначала на своего сына посмотри его с педикам не отличишь... это их работа как хотят так и зарабатывают... мужчина отличается внешний и словами

      -1
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      ...
      Рейтинг: +168

      RealDiMoNMadrid > de bruyne 22 марта 2017, 21:25

      И грамотной правильной речью)

      2
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      ...
      Рейтинг: +78

      Lab[44] > RealDiMoNMadrid 24 марта 2017, 06:50

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