Моуринью не считает современную молодежь мужчинами

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью дал понять, что молодые футболисты в нынешнее время несерьезно относятся к своей работе. Португальский специалист выразил мнение, что сейчас мало игроков, которые походили бы на Фрэнка Лэмпарда.

«Думаю, мне необходимо адаптироваться к новому миру. Сейчас очень много молодых игроков, но нужно понимать разницу между ними и такими людьми, как Фрэнк Лэмпард, который уже к 23 годам осознавал, что футбол – его работа. Он профессионально относился к своему делу. Нынешнюю молодежь я не могу назвать мужчинами, так как в этом возрасте они по-прежнему остаются детьми.

Раньше никто не пользоваться телефоном в раздевалке, но теперь все изменилось. Мне нужно привыкнуть ко всему этому», – сказал Моуринью.