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    Лэмпард просит усилить «Челси» перед Лигой чемпионов

    Экс-полузащитник «Челси» Фрэнк Лэмпард назвал главного тренера лондонцев Антонио Конте человеком сезона английской Премьер-лиги.

    «Думаю, Конте именно тот тренер, который может сделать из «Челси» настоящую команду-династию. Уверен, что все фанаты «Челси» именно на это и рассчитывают. В этом сезоне Конте проявил себя блистательно, результаты говорят сами за себя.

    Н'Голо Канте стал футболистом сезона, Эден Азар очень близок к нему по всем показателям, но главный человек сезона в Премьер-лиге – это конечно же Конте. Он сделал десятую команду по итогам прошлого сезона чемпионом в этом.

    Думаю, что летом его поддержат. Ему нужна поддержка. У «Челси» классный состав, но под Лигу чемпионов стоит освежить команду, купив одного-двух классных игроков», – приводит слова Лэмпарда Sky Sports.

    Напомним, что в прошедшую пятницу «Челси» досрочно обеспечил себе чемпионское звание.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.05.2017 11:44
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