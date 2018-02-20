Лэмпард: «Канте – это ключ к остановке Месси»

Бывший полузащитник английского «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился мнением, как «синим» остановить форварда «Барселоны» Лионеля Месси в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«На аргентинца нужно постоянно давить, чтобы ему было некомфортно принимать мяч и работать с ним. На мой взгляд, ключом к остановке Лионеля является Н’Голо Канте. Он быстр и хорошо действует в подкате. Однако без помощи остальных десяти игроков он не справится», – сказал эксперт.

Матч в Лондоне начнется в 22:45. «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.