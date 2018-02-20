Лэмпард: «Канте – это ключ к остановке Месси»

Ковачич остановил Месси, но Ракитич Роберто и Суарес сделали первый гол после чего Реал поплыл, соответственно Канте сдержит Месси, но без него будет ой как нелегко Самому Челси
Бывший полузащитник английского «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился мнением, как «синим» остановить форварда «Барселоны» Лионеля Месси в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«На аргентинца нужно постоянно давить, чтобы ему было некомфортно принимать мяч и работать с ним. На мой взгляд, ключом к остановке Лионеля является Н’Голо Канте. Он быстр и хорошо действует в подкате. Однако без помощи остальных десяти игроков он не справится», – сказал эксперт.
Матч в Лондоне начнется в 22:45. «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.