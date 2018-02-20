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    Лэмпард: «Канте – это ключ к остановке Месси»

    Бывший полузащитник английского «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился мнением, как «синим» остановить форварда «Барселоны» Лионеля Месси в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «На аргентинца нужно постоянно давить, чтобы ему было некомфортно принимать мяч и работать с ним. На мой взгляд, ключом к остановке Лионеля является Н’Голо Канте. Он быстр и хорошо действует в подкате. Однако без помощи остальных десяти игроков он не справится», – сказал эксперт.

    Матч в Лондоне начнется в 22:45. «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

    Источник: Daily Mail

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    20.02.2018 19:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +906

      Football06 20 февраля 2018, 20:10

      Ковачич остановил Месси, но Ракитич Роберто и Суарес сделали первый гол после чего Реал поплыл, соответственно Канте сдержит Месси, но без него будет ой как нелегко Самому Челси

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    • ...
      Рейтинг: +392

      A-Den 20 февраля 2018, 20:01

      Ковачич уже справлялся

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