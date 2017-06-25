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    Лэмпард: «Конте – лучший трансфер «Челси»

    Бывший футболист «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался о ситуации с продлением контракта тренера команды Антонио Конте. По словам Лэмпарда, клубу необходимо сохранить тренера.

    «Конте – лучший трансфер «Челси». Команда пережила невероятный взлет на вершину таблицы. Благодарить за это нужно Антонио Конте. Он был важнейшим человеком для клуба в предыдущем сезоне. Необходимо продлить контракт», – сказал Лэмпард.

    Напомним, под руководством Конте «Челси» выиграл английскую Премьер-лигу.

    Источник: Goal.com

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    25.06.2017 14:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 25 июня 2017, 19:31

      Согласен с Фрэнки полностью! И если Н'Голо останется с нами надолго, может стать следующей легендой аристократов!!!

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    • ...
      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк 25 июня 2017, 15:29

      Золотые слова.

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