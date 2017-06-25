Лэмпард: «Конте – лучший трансфер «Челси»

Бывший футболист «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался о ситуации с продлением контракта тренера команды Антонио Конте. По словам Лэмпарда, клубу необходимо сохранить тренера.

«Конте – лучший трансфер «Челси». Команда пережила невероятный взлет на вершину таблицы. Благодарить за это нужно Антонио Конте. Он был важнейшим человеком для клуба в предыдущем сезоне. Необходимо продлить контракт», – сказал Лэмпард.

Напомним, под руководством Конте «Челси» выиграл английскую Премьер-лигу.