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    Джеррард и Лэмпард войдут в Зал славы Национального музея футбола Англии

    Экс-полузащитники сборной Англии Стивен Джеррард и Фрэнк Лэмпард вошли в Зал славы английского футбола. 21 сентября англичане официально войдут в статус на церемонии в Национальном музее футбола в Манчестере.

    «Мы рады чествовать девятерых игроков, которые поразили нас своей преданностью этой великой игре. В составлении списка участвовали прославленные футболисты и тренеры, включая победителей чемпионата мира-1966, что делает этот факт еще более престижным», — сказал временный директор музея Кевин Хэйгарт.

    В список также попали:

    Гари Спид («Лидс», «Ньюкасл», сборная Уэльса)

    Боб Уилсон («Арсенал»)

    Билли Бондс («Вест Хэм»)

    Келли Смит (женская сборная Англии)

    Рэйчел Янки (женская сборная Англии)

    Элистер Патрик-Хэзелтон (паралимпийская сборная Англии)

    Чарли Робертс («Манчестер Юнайтед»)

    Источник: Skysports

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    20.04.2017 21:05
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4934

      polt 21 апреля 2017, 19:08

      Оба достойны, без какого-либо сомненья!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 21 апреля 2017, 08:42

      Заслужили!!! 100%

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 21 апреля 2017, 06:25

      Два самых ярких и легендарных футболиста сборной Англии, которые так и не смогли найти общий язык и стать единым механизмом в сборной. Но в зале славы они свое место заслужили!

      1
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 21 апреля 2017, 00:22

      Несомненно, это легенды английского футбола! Но сюда надо добавить и Руни.

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      Рейтинг: +536

      dolf666 > mialkov 21 апреля 2017, 11:44

      думаю по завершении карьеры, обязательно войдёт!

      1
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      Рейтинг: +800

      forward33 20 апреля 2017, 22:39

      Заслуженно. Легенды Англии в 21 веке.

      0
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