Джеррард и Лэмпард войдут в Зал славы Национального музея футбола Англии

Экс-полузащитники сборной Англии Стивен Джеррард и Фрэнк Лэмпард вошли в Зал славы английского футбола. 21 сентября англичане официально войдут в статус на церемонии в Национальном музее футбола в Манчестере.
«Мы рады чествовать девятерых игроков, которые поразили нас своей преданностью этой великой игре. В составлении списка участвовали прославленные футболисты и тренеры, включая победителей чемпионата мира-1966, что делает этот факт еще более престижным», — сказал временный директор музея Кевин Хэйгарт.
В список также попали:
† Гари Спид («Лидс», «Ньюкасл», сборная Уэльса)
Боб Уилсон («Арсенал»)
Билли Бондс («Вест Хэм»)
Келли Смит (женская сборная Англии)
Рэйчел Янки (женская сборная Англии)
Элистер Патрик-Хэзелтон (паралимпийская сборная Англии)
† Чарли Робертс («Манчестер Юнайтед»)