Джеррард и Лэмпард войдут в Зал славы Национального музея футбола Англии

Экс-полузащитники сборной Англии Стивен Джеррард и Фрэнк Лэмпард вошли в Зал славы английского футбола. 21 сентября англичане официально войдут в статус на церемонии в Национальном музее футбола в Манчестере.

«Мы рады чествовать девятерых игроков, которые поразили нас своей преданностью этой великой игре. В составлении списка участвовали прославленные футболисты и тренеры, включая победителей чемпионата мира-1966, что делает этот факт еще более престижным», — сказал временный директор музея Кевин Хэйгарт.

В список также попали:

† Гари Спид («Лидс», «Ньюкасл», сборная Уэльса)

Боб Уилсон («Арсенал»)

Билли Бондс («Вест Хэм»)

Келли Смит (женская сборная Англии)

Рэйчел Янки (женская сборная Англии)

Элистер Патрик-Хэзелтон (паралимпийская сборная Англии)

† Чарли Робертс («Манчестер Юнайтед»)